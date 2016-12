Warum das CMS Processwire eine echte Alternative zu Wordpress ist

Processwire hat viel zu bieten: Eine mächtige API, eine modulare Architektur, eine überdurchschnittliche Performance und sehr gute Skalierbarkeit. Wir haben es genau unter die Lupe genommen.

Wer kennt das nicht? Content-Management-Systeme (CMS) wollen oft nicht so, wie die Situation es fordert. Entweder ist die Struktur des Inhalts zur Ein- und Ausgabe von Daten zu starr. Oder sie haben keine wirksamen Instrumente, um aus den vorgegebenen Pfaden auszubrechen. Einer, der das besser machen will, ist der Entwickler Ryan Cramer. Deswegen entwickelte er das CMS Processwire, das sich seit 2010 als Open-Source-Projekt dank einer lebhaften Community ständig weiterentwickelt.

Die Installation

Nach dem Download führt der Installer durch die Installationsschritte. Wer mag, kann auf einige bereitgestellte Profile (Beispielseiten) zurückgreifen, damit er nicht bei Null starten muss. Die Anforderungen sind mit PHP (>= 5.3.8), MySQL (>= 5.0.15) und den üblichen Apache-Funktionen wie mod_rewrite und .htaccess denkbar einfach. Während der Installation legt man auch gleich den Admin-Nutzer an und die URL, über die sich die Website-Betreiber später ins Backend einloggen. Der URL-Name lässt sich frei wählen, Processwire macht diesbezüglich keine Vorgaben.

Die Inhaltsverwaltung

Die Inhaltsverwaltung von Processwire basiert auf drei einfachen Grundprinzipien: Seiten, Feldern und Templates.

Der hierarchische Seitenbaum von Processwire zeigt alle Seiten-Elemente und ist die Zentrale, über die sich alle Inhalte einer Seite pflegen lassen.

Die Seiten

Der zentrale Einstiegspunkt und der Ort, an dem der Entwickler alle Inhalte seiner Webseite pflegt, ist der hierarchische Seitenbaum. Eine Seite im hierarchischen Seitenbaum muss nicht unbedingt zwangsläufig auch als Seite im Frontend erscheinen, wie zum Beispiel die Seite „Home“ für die Startseite (siehe Screenshot). Sie kann auch nur im Backend existieren und ein Datencontainer für andere Seiten sein. Das Konzept der versteckten, also nicht im Frontend zugänglichen Webseiten, ist mit ein Grund, warum Processwire so flexibel ist. Denn so kann eine Website vielfältig strukturiert sein und mit eingegebenen Daten interagieren.

Seiten können im Frontend zu sehen sein, müssen es aber nicht. Das macht Processwire so flexibel.

Die Felder

Auf jeder Seite befinden sich Felder. Sie sind Container für Daten und Inhalte. Dabei gibt es einfache Feldtypen wie Texte, Nummern, URLs oder E-Mails. Und es gibt komplexe Feldtypen wie eine Textarea mit WYSIWYG-Funktionalität, eines, das Beziehungen zu anderen Seiten herstellt, oder ein Feld zum Hochladen von Dateien und Bildern.

Das Konzept der „Custom Fields“, wie es das in WordPress gibt, kennt Processwire übrigens nicht – hier ist jedes Feld ein Custom Field: Der Webdesigner entscheidet, von welchem Typ ein Feld ist. Er kann ihm ein Label und eine Beschreibung geben. Und außerdem kann er feldspezifische Einstellungen vornehmen. Bei einem Bildfeld sind das beispielsweise die Mindest- und Maximalmaße oder die Dateiendung, die ein Bild beim Hochladen haben muss.

Die Templates

Templates sind die Blaupausen von Seiten. Mit ihnen können Webdesigner die Felder einer Seite sowie deren Reihenfolge definieren und die Spalten der Seite festlegen. Dabei gibt es keine Limits in Bezug auf die Anzahl und Anordnung der Felder: Ein Template kann kein einziges Feld beinhalten (zwar nicht sehr sinnvoll, aber möglich), 50 oder über 200 und noch mehr. Nützlich sind auch die so genannten „Inputfield Dependencies“, über die man angeben kann, ob Felder im UI interaktiv und/oder obligatorisch erscheinen.

Neben nützlichen Template-Einstellungen zum Caching und den allgemeinen Zugriffsrechten können Webworker auch festlegen, ob Seiten eines Templates Kinder haben dürfen und wenn ja, welche Templates als Kinder oder Eltern erlaubt sind. Diese Art, die Familienhierarchie vorzugeben, zeigt, wie flexibel Processwire ist.

Eine API zum Verlieben

Die API von Processwire ist stark von jQuery inspiriert. Webentwickler iterieren und ändern damit die Inhalte, die sie im Backend eingegeben haben, mit Hilfe von (verketteten) Methoden, Selektoren und Variablen, die die API zur Verfügung stellt. Sie ist einfach zu bedienen und sehr ausdrucksstark – genauso wie jQuery. Das API-Cheatsheet sollte sich jeder ProcessWire-Nutzer bookmarken: Es listet alle verfügbaren Methoden auf und ist beim Entwickeln eine unverzichtbare Hilfe.

Die API wendet man in physischen PHP-Dateien an, die im site/templates/-Ordner der Processwire-Installation liegen. Grob gesagt befindet sich hier für jedes im Backend angelegte Template eine Datei mit selbem Namen. Für das Template „home“ wäre das also die „home.php“.

Feld-Inhalte ausgeben

Um den Inhalt eines Seiten-Felds auszugeben, bietet Processwire die Variable $page an, die unter anderem alle Felder einer Seite beinhaltet.

Die Inhalte eines Seiten-Feldes ausgeben echo $page->title; Listing 1

Wer diese Zeile im Template home.php verwendet und die Startseite seiner Processwire-Installation öffnet, wird die Inhalte des Felds „title“ auf der Startseite sehen. $page beinhaltet auch Informationen, die jede Seite nativ besitzt, wie etwa „children“, also die Kinderseiten der Seite, oder „url“, also die URL der Seite. Eine Liste aller Kinder einer Seite auszugeben ist so ein Kinderspiel.

Eine Liste aller Kinderseiten ausgeben <ul><?php foreach ($page->children as $child) { echo "<li><a href='{$child->url}'>{$child->title}</a></li>"; } ?></ul> Listing 2

Die folgenden zwei Beispiele zeigen, dass sich die API tatsächlich so anfühlt, als würde man mit dem DOM einer Website interagieren. Der folgende Code gibt zum Beispiel die Anweisung, ausgehend von der aktuellen Seite zwei Hierarchien nach oben zu gehen und die letzte Kinderseite zu holen:

Ausgabe einer Kinderseite zwei Hierarchiestufen höher $wantedPage = $page->parent->parent->children->last; Listing 3

Und die folgenden Zeilen sorgen dafür, dass Processwire sich alle Geschwisterseiten „holt“, von der Auswahl die aktuelle Seite entfernt und zufällig fünf auswählt.

Zufällige Auswahl einer Seite $randomSiblings = $page->siblings->remove($page)->findRandom(5); Listing 4

Auf Inhalte und Seiten zugreifen

Eine weitere wichtige API-Variable ist $pages, die eine Referenz auf alle Seiten der Processwire-Installation ist und den Zugang zu allen Inhalten und Seiten von überall aus ermöglicht. Webdesigner können so zum Beispiel eine Seite anlegen, die im Frontend nicht erreichbar ist, aber generelle Informationen wie den Titel oder die Beschreibung der Webseite in Textfeldern enthält, und darauf von überall aus zugreifen.

Auf die Inhalte einer versteckten Seite zugreifen $settings = $pages->get("template=settings"); echo "<h1>{$settings->site_title}</h1>"; echo "<p>{$settings->site_description}</p>"; Listing 5

Ein typischer Anwendungsfall eines Blogs ist es, für eine Themenseite alle Blogposts aufzulisten, die ein gemeinsames Thema haben. Dafür können Developer einfach die folgenden Zeilen in die Template-Datei der Blogthemen schreiben.

Blogposts eines Themengebiets listen $articles = $pages->find("template=blog-post, topics=$page"); Listing 6

Hinweis: „topics“ ist ein Feld des blog-post-Templates, das alle Themen eines Blogposts verschlagwortet.

Mehrsprachigkeit

Processwire ist modular aufgebaut. Das CMS besteht aus einem schlanken Kern, der die Grundfunktionalitäten des Systems bereitstellt, und aus Modulen, die den Kern um Funktionalitäten erweitern. Das offizielle „Modules Directory“ ist der zentrale Ort, um nach Modulen zu suchen. Hier findet man unter anderem Sprachpakete, Tools für die Bildbearbeitung oder um URL-Weiterleitungen bequem in der GUI zu verwalten.

Neben diesen externen Modulen enthält jede Processwire-Installation bereits vorgepackte Module, die so genannten „Core Modules“. Hier lässt sich beispielsweise die Unterstützung mehrsprachiger Inhalte aktivieren: Webentwickler können beliebig viele Sprachen anlegen. Mit wenigen Klicks ist eine voll internationalisierbare Website erstellt. Die Redakteure sehen dann über den Textfeldern pro Sprache einen Tab, um die Inhalte bequem sprachspezifisch bearbeiten zu können.

Mit wenigen Klicks lässt sich Processwire um ein Modul für mehrsprachige Inhalte erweitern. Die Redakteure sehen dann über den Textfeldern einen Tab pro Sprachversion.

API-seitig können Entwickler mit wenig Aufwand typische Anwendungsfälle realisieren, etwa einen Language-Switcher, also Links zur entsprechenden Sprachversion der Seite:

Einen Language-Switcher einbauen <ul><?php foreach ($languages as $language) { if ($language->id == $user->language->id) continue; if (!$page->viewable($language)) continue; $url = $page->localUrl($language); echo "<li><a href='$url'>$language->title</li>"; } ?></ul> Listing 7

Mit dem Code iteriert Processwire durch alle angelegten Sprachen ($languages), überspringt die Sprachen, die der Nutzer gerade sieht oder die nicht zur Verfügung stehen, holt die lokalisierte Seiten-URL und gibt das Listen-Element mit dem Link aus.

Frontend-Editing

Ein weiteres nützliches „Core Module“ ist die Funktion, die die Bearbeitung von Inhalten direkt im Frontend unterstützt: Nach seiner Aktivierung kann ein im Backend eingeloggter Nutzer im Frontend – per Doppelklick auf ein beliebiges Textfeld – Inhalte bearbeiten und abspeichern; hierbei stehen ihm alle WYSIWYG-Optionen des CKEditors zur Verfügung.

Breit gefächerte Einsatzzwecke

Weil ProcessWire so flexibel ist, verhält es sich tatsächlich eher wie ein Framework als wie ein klassisches CMS. Dementsprechend breit gefächert sind seine Einsatzzwecke: Es eignet sich zum Beispiel für (One-Page-)Websites zur reinen Informationsdarstellung, für Blogs mit mehreren Autoren, für Produktkataloge mit Millionen von Einträgen, für Webservices, die eine JSON-REST-API anbieten und auch für Webapplikationen, die etwa Finanzdaten von Unternehmen darstellen.

Die Übersichtsseite „Sites Powered by Processwire“ liefert einen ganz guten Überblick über die Möglichkeiten von ProcessWire, speziell die Kategorie „Most Liked“. Die Heterogenität der Projekte zeigt die Philosophie von Processwire: Das CMS geht nicht von einem bestimmten Anwendungsfall aus, sondern stellt stattdessen eine stabile und einfache Grundlage zur Verfügung, die mit effektiven und mächtigen Werkzeugen überzeugt. Alles übrige bleibt der Vorstellungskraft der Webworker überlassen.

Das Core Modules von Processwire enthält auch eine Funktion zur Bearbeitung von Inhalten vom Frontend aus. Ist es aktiv, können eingeloggte Nutzer im Frontend auf ein Element doppelklicken, um es zu editieren.

Fazit

Mit dem Einsatz von Processwire profitiert jeder: Entwickler freuen sich über die modulare Architektur, die einfachen Grundprinzipien zur Inhaltsverwaltung, die mächtige API, die Flexibilität in der Datenmodellierung und die freundliche, aktive Community. Nutzer staunen über die tolle Performance, die Skalierbarkeit bis hin zu Millionen von Seiten, die eingängige GUI und das einfache Konzept des Seitenbaums im Backend. ProcessWire ist damit ein CMS, das einfach Spaß macht und mit dem sich jeder wohlfühlt.