Element Queries: Webdesign mit Layouts noch besser gestalten

Media Queries haben ihre Grenzen, was Responsives Design angeht. Deshalb wird im W3C-Umfeld an einer neuen Art von Queries getüftelt, die sich nicht auf die Viewportgröße beziehen.

Mit Media Queries können Webdesigner Style-Angaben an bestimmte Geräteeigenschaften koppeln. Verbunden mit der natürlichen Anpassungsfähigkeit mancher Layoutmodelle wie Floats, Inline-Blocks, CSS-Tabellen und Flexbox lässt sich damit allerlei anstellen. Idealerweise beschreibt man das gesamte responsive Regelwerk einer Webseite.

Doch wie gut harmonieren Media Queries eigentlich mit Konzepten wie Atomic Design? Statt traditionell ganze Seitenlayouts am Stück umzusetzen, geht es bei Atomic Design darum, einen Katalog an Einzelteilen zu bauen, die anschließend beliebig zu neuen Seitenkompositionen re-kombiniert werden können. Eine solche komponentenbasierte Entwicklung ermöglicht einen hohen Grad der Wiederverwendbarkeit von Bausteinen und hilft verhindern, dass das CSS mit einer zunehmenden Anzahl Seitentypen linear mitwächst. Außerdem ermöglichen es Komponentensammlungen, leichter den Überblick über den Arbeitsstand zu behalten und sie erleichtern die Einhaltung von Konventionen wie BEM oder SMACSS. Leider stellt sich heraus, dass CSS Media Queries in solch einem Umfeld eher wenig zu gebrauchen sind. Das klingt erst einmal sehr verwunderlich, aber eine Layout-Aufgabe aus der Praxis legt seine Schwächen offen.

Falsche Freunde

In der mobilen Ansicht ist das Layout des Steck- briefes einspaltig, die In- halte mittig ausgerich- tet. Eine CSS-Media- Query stellt das richtige Layout sicher.

Ein Steckbrief-Modul ordnet in der kompakten Ansicht alle Informationen zu einer Person untereinander an (Abbildung 1). An oberste Stelle haben wir ein Profilfoto, darunter kommen Jobbezeichnung und Abteilung, dann die Kontaktmöglichkeiten. Das Bild und die Texte werden dabei zentriert. Wenn dem

Modul mehr Platz zur Verfügung steht, soll es sich in ein zweispaltiges Layout verwandeln, bei dem das Profilfoto in die linke Spalte und die Textinformationen in die rechte rutschen. Das Bild soll der Optik wegen in seiner Spalte nunmehr rechtsbündig angeordnet sein, die Texte linksbündig.

Üblicherweise würde ein Entwickler nun in das Modul-CSS eine Media Query einfügen, die ab einer gewissen Seitenbreite das zweispaltige CSS aktiviert. Das funktioniert auf den ersten Blick auch ganz tadellos.

Doch nun kommt in der Designabteilung jemand auf die Idee, dass bestimmte Unterseiten der Präsenz in der Desktop-Ansicht mehrspaltig werden sollen. Und dass ein solcher Steckbrief dann in der Marginalspalte einer dieser Seiten zum Liegen kommen soll.

Auf einmal fängt das bisherige Media-Query-Konstrukt an zu bröckeln: Da die Media Query ausschließlich den Viewport in Betracht zieht und nicht den tatsächlich verfügbaren Platz, wendet sie in der Desktop-Ansicht auf das Steckbrief-Modul immer das zweispaltige Layout an.

Das gilt auch dann, wenn das Modul in der Marginalspalte steckt und dort kaum mehr Platz bekommt, als wenn es bildschirmfüllend in einem mobilen Browser zu sehen wäre. Korrekt wäre es, wenn das Modul auch hier in die vertikale Anordnung mit den zentrierten Texten umschalten würde. Mit Floats, Inline-Blocks oder Flexboxen lässt sich das Umbruch-Problem zwar noch lösen, für das Umschalten zwischen den Textbündigkeiten gibt es aber keinen eleganten Kniff.

Ein Ausweg ist nur durch das Hinzufügen sperriger Sonderregeln möglich. Also konkret auf das obige Beispiel bezogen, indem das Modul-CSS um eine Desktop-Media-Query erweitert wird, die alles auf die mobile Ansicht zurückdreht, sobald das Modul innerhalb der Marginspalte steckt. Das funktioniert, ist aber wenig universell und auch nicht robust. Wird das Modul in ein anderes Element verschachtelt, braucht es dafür wieder eine Sonderregel. Und verschiebt sich eines Tages der Breakpoint, ab dem eine Seite mehrspaltig wird, muss diese Änderung auf alle Module übertragen werden, welche in Abhängigkeit zu diesem Spalten-Modul stehen. Zu guter Letzt ist es auch so, dass ein solches Vorgehen gegen die DRY-Prinzipien verstößt. Denn die CSS-Deklarationen für das kompakte Layout müssen ja doppelt hinterlegt werden. Sicherlich helfen Preprozessoren dabei, diese Vorgänge etwas zu entschärfen und besser zu organiseren, aber sehr viel eleganter wird die Lösung des Problems damit trotzdem nicht.

Im Desktop-Layout soll der Steckbrief zweispaltig sein, das Bild in seiner Spalte rechtsbündig, der Text linksbündig.

Element Queries: Die Rettung?

Der Lösungsansatz, der hier auf der Hand liegt, sind die sogenannten Element Queries. Über die wird im Umfeld des W3C schon eine ganze Weile debattiert. Besonders viel gedankliche Vorarbeit und auch Lobbyarbeit betreibt diesbezüglich die W3C „Responsive Issues“ Community Group, angeführt von Mat Marquis. Im Prinzip ähneln die Element Queries stark den Media Queries, nur dass sie sich auf das Abfragen von Element-Breiten und -Höhen beschränkt. Ein Syntax-Vorschlag sah zwischenzeitlich so aus: