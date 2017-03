Onpage-SEO-Tools: Analyse für die Website in der Marktübersicht

Wer eine Website auf die erste Seite der Suchmaschinenergebnisse bringen will, sollte auch die Onpage-Optimierung voranbringen. Zum Glück gibt es Werkzeuge, die auch Einsteigern helfen können.

Die Relevanz von Backlinks nimmt ab. Das war eine wesentliche Erkenntnis des Search- und Content-Anbieters Searchmetrics, als er die Ranking-Faktoren 2015 untersuchte. Auch das einzelne Keyword verliert demnach an Bedeutung. Andere Kriterien rücken hingegen ins Blickfeld. Dazu gehören Social Signals, relevante Inhalte oder die User-Experience. Searchmetrics stellte beispielsweise fest, dass höher rankende Seiten ihre Inhalte besser strukturieren, mehr interaktive Elemente bieten und eine bessere interne Linkstruktur aufweisen. Wichtige Informationen für alle, die ihre Website für Google optimieren wollen.

Auch wenn Links, die auf die eigene Website führen, unwichtiger werden, bleibt die sogenannte Offpage-Optimierung bedeutsam. Sie beschäftigt sich mit allen Maßnahmen außerhalb der Seite, insbesondere dem Aufbau von Backlinks. Trotzdem müssen Unternehmen heute vor allem auf ihre Onpage-Optimierung achten, also die Optimierung auf der Website selbst. Sie geht längst über Title-Tag, Meta-Description und URL hinaus. Gut strukturierte Websites verstehen zum Beispiel nicht nur die Suchmaschinen-Bots leichter, sondern auch die Nutzer. Und eine gute User-Experience wirkt sich direkt auf Klickrate, Nutzungsdauer und Absprungrate aus. Das sind wichtige Indikatoren für die Suchmaschinen, um die Nutzerzufriedenheit zu bewerten und ihre Rankings anzupassen.

„Man muss eine Optimierung immer von der Website aus denken“, sagt Maik Bruns, SEO-Berater bei Bloofusion Germany. „Ist der Content für die Nutzer relevant, kommen die Links meist von allein.“ Falls nicht, ließen sich die Links dann zumindest leichter einsammeln. Zudem können Schema.org-Markups Google helfen, die Seiteninhalte richtig zu interpretieren.

Zwar gibt es bei der Bedeutung der unterschiedlichen Kriterien für das Ranking von Websites immer wieder Bewegung. Eines der jüngsten Beispiele ist der Aufstieg der HTTPS-Verschlüsselung. Doch alte Weisheiten bleiben in der Regel aktuell: Überschriften und Keywords, Meta-Tags, Bilder, Grafiken, Videos, einzigartige Inhalte und Signale aus sozialen Netzwerken – das alles ist relevant, damit eine Suchmaschine eine Website gut rankt. Doch egal, wie sehr man sich mit der Materie beschäftigt, alle Faktoren kann niemand manuell optimieren: Erstens sind viele Zusammenhänge unbekannt, zweitens ändert Google seinen Algorithmus mehrere hundert Male im Jahr. Deswegen müssen die Grundlagen stimmen – immer. SEO-Tools sind dabei eine gute Hilfe.

Kein Mensch kann alle SEO-relevanten Zusammenhänge und Kriterien immerzu im Blick behalten. Daher helfen Onpage-SEO-Werkzeuge wie Moz mit Auswertungen, Analysen und übersichtlichen Grafiken.

Universelle Lösungen und spezifische Anwendungen

Am Markt gibt es große, universelle Lösungen, die die Offpage- und Onpage-Optimierungen abdecken. Daneben dienen andere Anwendungen vorrangig der Onpage-Optimierung. Insgesamt ist die Bandbreite groß, von kostenlosen Werkzeugen für Selbstständige und kleine Unternehmen bis zu teuren Lösungen für Agenturen und Konzerne.

Zum Standard-Repertoire dieser Programme gehört es, fehlerhafte Seiten, defekte Links oder doppelten Content zu identifizieren sowie interne Verlinkungen zu analysieren. Auch die Content-Analyse ist ein Muss, weil Inhalte eine immer größere Rolle spielen. Sie sollten möglichst einzigartig sein und Keywords enthalten, die für die Nutzer relevant sind. Hilfreich können da sogenannte WDF*IDF-Analysen sein. Sie bieten zwar nicht immer alle Lösungen, untersuchen aber, welche weiteren Begriffe die gut platzierten Mitbewerber – ergänzend zum eigenen Keyword – verwenden und wie häufig diese im eigenen Inhalt zu finden sind.

Eine WDF*IDF-Text-Analyse hilft somit, neue Keywords zu finden, die wichtigsten zu identifizieren und diese zu stärken. Doch die Funkion ist auch eine Frage der SEO-Philosophie. Einige Anbieter verzichten bewusst darauf, weil sie davon überzeugt sind, dass man Texte nicht für Google, sondern für den Nutzer schreiben sollte. Da multimediale Inhalte zunehmen, lohnt es sich auch, die Ladezeit für die Content-Optimierung auszuwerten.

Die richtige Lösung finden: Nicht nur der Preis ist entscheidend

Es gibt etliche kostenfreie Anwendungen, die bereits vielseitige Analysen ermöglichen. Zum Beispiel bieten viele Hersteller eine kostenfreie Version an. Meist haben sie die gleichen Funktionen, crawlen aber nicht so viele Seiten oder sind in der Anzahl der möglichen Keywords und Projekte beschränkt. Außerdem ist der Support nicht so umfangreich. Für Anfänger oder kleine Websites reichen diese Lösungen mitunter aus.