Publishing der Zukunft: So erleichtern Content-Types die Veröffentlichung

Eine unüberschaubare Vielfalt an Geräten, Plattformen, Interfaces und Bildschirmgrößen macht es Publishern schwer, ihre Inhalte zu veröffentlichen. Strukturierte Inhalte könnten die Lösung sein.

Vor ein paar Jahren war alles noch sehr einfach: Es gab nur Websites, die sich die Nutzer auf ihrem Desktop mit einem Browser anschauten. Und heute? Da gibt es neben dem Smartphone immer neue Endgeräte – von der smarten Uhr und Brille über das smarte Auto bis hin zum smarten Haus. Mit dem Internet of Things gibt es eine unübersichtliche Vielfalt an Geräten, die es immer schwieriger machen, für die jeweilige Plattform optimierte Inhalte bereitzustellen.

Dessen ungeachtet konzentrieren sich die meisten Unternehmen nach wie vor auf das klassische Web. Wenn sie mobile Endgeräte berücksichtigen, dann allenfalls in Form responsiver Websites. Apps behandeln sie oft stiefmütterlich, da sie eine Insellösung zu sein scheinen, die sie nicht so recht aus ihrem Content-Management-System (CMS) heraus pflegen können: Marketing und Redaktion müssen daher Inhalte oft doppelt und dreifach erstellen oder mühselig hin- und herkopieren.

Die betreuende Agentur hingegen erzählt etwas von Messenger Bots, Digital-Signage-Lösungen und Facebook Instant Articles. Wem das bekannt vorkommt, ebenso wie das Gefühl, bei all dem nicht mehr hinterherzukommen, der ist gewiss nicht allein. Er sollte sich aber auch mal die Zeit nehmen und sich fragen, ob es nicht eine grundsätzlich bessere Alternative gibt.

Markdown-Format ist nötig

An sich geht es doch auf all den Kanälen und Plattformen um etwas Einfaches, nämlich um die Darstellung von Inhalten. Die Krux ist häufig das CMS – oder besser gesagt, ein wesentlicher Kernbaustein: die Website-zentrischen Datenstrukturen der Inhalte, auch „Content-Types“ genannt. Sie erfassen als kleinsten gemeinsamen Nenner einfach alle Informationen, die ein Web-Dokument braucht: Den Title- und Description-Tag, die Metadaten für die Sozialen Medien, die Anweisungen an Suchbots, den Seitentitel, die Überschriften, Kategorien und Tags sowie den mit HTML-Markup angereicherten „Main Body“-Inhalt.

Doch was im Web funktioniert, lässt sich nicht automatisch auch auf neue Plattformen übertragen. Einer iOS-Applikation beispielsweise bereitet das HTML-Markup Schwierigkeiten, weil die Apps nativ kein HTML unterstützen. Sie benötigen ein plattformübergreifendes Markup wie das sogenannte „Markdown Format“. Mit Fleiß und Ausprobieren lässt sich ein HTML-Inhalt vielleicht retten – fehleranfällig ist diese Operation aber in jedem Fall. Mal ganz abgesehen davon, dass die meisten Web-Inhalte zu lang für die kleinen Bildschirme der mobilen Geräte sind.

Strukturierter Content

Der Verlag Tastemade strukturiert seine Inhalte so, dass sie sich modular in nahezu allen Kanälen vollautomatisch veröffentlichen lassen. Hier: Der Inhalt in einer mobilen App. (Screenshot: Tastemade)

Wer Inhalte einfacher in unterschiedlichen Kanälen veröffentlichen will, sollte sie wesentlich modularer erfassen, als es das Content-Type-Web-Dokument des CMS vorgibt. So ließe sich der Main Body in zahlreiche Unterkomponenten zerlegen, etwa in Content-Types für Leader, Zitate, Definitionen, Bilder, Autorenprofile, Videos, Codeblocks, Widgets und vieles mehr. Mit solchen Schablonen für strukturierte Inhalte könnten Redakteure diese geschickt kombinieren und sie für unterschiedliche Kanäle und Plattformen wiederverwenden. Ein und dieselbe Redaktion kann also sämtliche Kanäle aus einem einzigen System heraus bespielen. Ergänzt man die Content-Types um umfangreiche Metadaten, lassen sich die Inhalte darüber hinaus oft programmatisch verknüpfen und später für neue Zwecke wiederverwenden. So kommen Unternehmen der Vision „create once, publish everywhere“ (COPE) einen großen Schritt näher. So eine Content-Datenbank voller strukturierter Inhalte, die frei sind von Präsentationsformaten, aufgeteilt in modulare Komponenten und annotiert mit Metadaten, eröffnet einen Wettbewerbsvorsprung: Unternehmen können damit neue Plattformen schon früh und ohne großen Aufwand mit Inhalten bedienen. Das ist keine Kleinigkeit, denn die nächste große Welle an neuen Plattformen steht schon in den Startlöchern, etwa mit Conversational Interfaces wie Amazon Echo, Apple Siri oder Google Home.

Wie strukturierter Content in der Praxis aussehen kann, zeigt der US-amerikanische Digitalverlag Tastemade mit seinem Programm für den „Food and Travel Lifestyle“. Obwohl dieser Markt im Allgemeinen als gesättigt gilt, ist das Unternehmen erfolgreich. Auch, weil es besonders früh die Chancen neuer Kanäle wie Snapchat, Instagram, Pinterest, Roku und Apple TV erkannt hat. Dabei präsentiert der Verlag aber nicht einfach nur Kochrezepte, sondern einen auf Entertainment ausgelegten kontinuierlichen Stream von Videos und Geschichten. Tastemade nutzt dazu eine Vielzahl von Content-Types. Die drei folgenden Beispiele liefern einen ersten Eindruck davon, wie strukturierter Content aussehen kann.