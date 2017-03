Die 10 beliebtesten Artikel der Woche: IBMs Quantencomputer und die SEO-Tipps 2017

10 Dinge, um die du einen Designer niemals bitten solltest

Können Sie mir den Entwurf als Word-Datei schicken? Können Sie dieses Bild, das ich in der Google-Suche gefunden habe, auf die Startseite setzen? Das sind nur zwei der immer wiederkehrenden No-gos in der Kunde-Designer-Kommunikation – was einem sonst noch so widerfährt, hat Bryce Bladon vom Creative Bloq zusammengetragen.