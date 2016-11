Das sind die 10 besten Länder, um eine Firma zu gründen – sagt die Weltbank

Die Weltbank hat sich angeschaut, in welchen Ländern die Hürden zur Gründung eines Unternehmens am niedrigsten sind. Wir zeigen euch die Top 10 der gründungsfreundlichsten Nationen.

Weltbank: In welchem Land können Firmen am einfachsten gegründet werden?

Die Weltbank hat versucht herauszufinden, in welchen Ländern dieser Welt es am einfachsten ist, Geschäfte zu machen. Dazu wurden verschiedenen Kriterien ermittelt. So wurde erfasst, wie einfach ein Unternehmen in einem Land an Kredite kommt, wie hoch die Steuern sind oder wie schwierig es ist, die Einhaltung von Verträgen einzufordern. Ein weiteres Kriterium für das Länder-Ranking war auch die Frage, wie einfach sich in einem Land eine Firma gründen lässt.

In dieser Kategorie liegt Deutschland auf Platz 114 von 190 untersuchten Nationen – nicht gerade ein besonders gutes Ergebnis. Wir haben uns daher angeschaut, welche Länder hier besser positioniert sind. Die Top 10 der Nationen, in denen sich Firmen am einfachsten gründen lassen, sieht laut Weltbank wie folgt aus:

Neuseeland Kanada Hongkong Mazedonien Aserbaidschan Singapur Australien Georgien Armenien Irland

Laut Weltbank lässt es sich am besten in Neuseeland gründen. (Foto: Shutterstock)

Weltbank-Ranking eignet sich nur bedingt als Hilfe

Von einigen Nationen auf der Liste könnte der deutsche Staat durchaus etwas lernen, wenn es darum geht Gründungshemmnisse zu beseitigen. Vor allem Neuseeland sollte hier als Vorbild dienen. Denn der Inselstaat schafft es auch im Gesamt-Ranking auf Platz 1 der besten Geschäftsstandorte weltweit. Aserbaidschan wiederum, ein Land, das auch nicht gerade für seine Pressefreiheit berühmt ist, kommt im Gesamt-Ranking nur auf Platz 65. Zum Vergleich: Das wenig gründerfreundliche Deutschland nimmt hier Platz 17 ein.

Das vollständige Ranking hat die Weltbank auf der Website doingbusiness.org veröffentlicht. Hier könnt ihr die Ergebnisse bequem nach den jeweiligen Kategorien sortieren. Eine Erklärung zur Ermittlung der jeweiligen Werte findet ihr in diesem PDF-Dokument.

Ebenfalls interessant: Europas Startup-Nationen – Die Vorteile, die Nachteile und die absoluten Showstopper.