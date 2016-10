Die 10 coolsten Startup-Büros in Deutschland: Amorelie, Wooga und Co.

Kicker und Tischtennisplatte stehen laut Klischee in jedem Startup-Büro. Diese Büros heben sich dennoch kreativ aus der Masse hervor und sorgen für eine besondere Arbeitsatmosphäre

Die jungen Unternehmen bieten mittlerweile viel mehr als solche kleine Spielereien und beeindrucken teilweise mit toll gestalteten Räumen, in denen Stil großgeschrieben wird. Der Fotograf Andreas Lukoschek ist seit 2012 in den Bereichen Werbe-, Reportage-, und Unternehmensfotografie tätig. Durch seine Aufträge ist er in den vergangenen Jahren viel durch die Republik gereist und hat den Zeitgeist zahlreicher Startup-Büros mit der Kamera eingefangen.

Mindspace-Büro (Foto: Andreas Lukoschek)

HORIZONT Online präsentiert die zehn coolsten Arbeitsräume aus Lukoscheks Fundus. Zu Lukoscheks Kunden zählen viele bekannte Startups und Internetunternehmen, etwa das aufstrebende Fintech N26, der Spieleentwickler Wooga oder der Mobile-Advertising-Spezialist Glispa. Die Ergebnisse seiner Arbeiten präsentiert er auf seiner Projektseite mit dem Namen „Office Drop In - discover Startups and cool Companies".

Die Website bietet die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der Unternehmen von „innen“ zu sehen. Wie sieht das Büro aus? Wie das Team? Gibt es interessante Möbel oder tolle Designideen? Auch Bürobilder von Inkubatoren und Venture-Capital-Unternehmen finden sich dort. Sein aktuellster Besuch im Oktober: Das größte russische Internetunternehmen mail.ru in Moskau. Das sind die zehn coolsten Startup-Büros in Deutschland:

