Die 10 einflussreichsten Spielekonsolen der Gaming-Geschichte

Egal, ob du Sonic-Fan warst oder lieber mit Super Mario Prinzessinnen vor Schurken gerettet hast – wir haben die Konsolen deiner Jugend aufgeführt und würden am liebsten zurück ins Kinderzimmer.

Nostalgie pur: Viele Konsolen haben den ein oder anderen von uns begleitet und lösen so einige Erinnerungen aus: Während die einen schon in den 70ern zu den frühen Zockern gehörten, liefen andere bei der ersten Playstation zu ihrer Höchstform auf. Wir haben die zehn einflussreichsten Konsolen gesammelt und die Unterschiede zusammengefasst. Gaming-Spaß ohne CPU und Arbeitsspeicher? Das kann sich heute wohl niemand mehr so richtig vorstellen...

Magnavox Odyssey (1972)

Der deutsch-amerikanische Ingenieur Ralph Baer entwickelte mit einem Prototyp die erste kommerzielle Spielekonsole weltweit: Odyssey erschien 1972 auf dem Markt und schlug mit 100 US-Dollar Startpreis zu Buche. Die Konsole gab genug her, um darauf unter anderem eine ausgiebige Runde Tennis spielen zu können, verfügte aber weder über Arbeitsspeicher, noch CPU. Bis 1975 wurde die Konsole hergestellt – bis der Nachfolger Odyssey 100 dafür sorgte, dass die Produktion eingestellt wurde.

Magnavox Odyssey (Bild: dpa)

Atari VCS (1977)

Pac-Man als erfolgreichstes Spiel und über 30 Millionen verkaufte Exemplare: Und das, obwohl der Verkauf erst nur schleppend anlief. Technisch zwar den Konkurrenten unterlegen, sprach das Modell dennoch viele Gaming-Fans an und begeisterte mit seiner Spieleauswahl. Wer 250 Dollar übrig hatte, konnte schon in den Genuss von neun beigelegten Games kommen. 128 Bytes RAM? Heute unvorstellbar, damals ein Highlight.

Atari 2600 – oder auch Atari VCS. (Bild: dpa)

Sinclair ZX Spectrum 48k (1982)

Der Nachfolger vom Sinclair ZX81 arbeitet mit ASCII-Zeichensatz und Zilog-Z80-Prozessor. Wie seine Konkurrenten zu dieser Zeit war der Heimcomputer vor allem drauf ausgelegt, preisgünstig zu funktionieren. Als Datenspeicher fungierte ein handelsüblicher Kassettenrekorder. Für damalige Verhältnisse galt der Computer als klein. Der Neupreis betrug knapp 700 DM – bis 1992 die Produktion nach zehn Jahren eingestellt wurde.

Nintendo Entertainment System – NES (1983)

Die 8-Bit-Videospielkonsole von Nintendo war lange Zeit die bestverkaufte Gaming-Konsole, die über 60 Millionen Mal über die Ladentheken ging. Dazu gab es auch einiges an Zubehör: Wer wollte, konnte mit Tastatur, Kassettenrekorder und Infrarot-Joystick aufrüsten. Das erfolgreichste Spiel ist jetzt immer noch vielen ein Begriff: Gamer waren Super Mario verfallen. Fun Fact: NES zählt zu den Spielkonsolen, die am meisten unlizenziert nachgebauten worden sind.

Extrem begehrt: Nintendo Classi Mini. (Foto: Nintendo)

Amiga 500 (1987)

Der Amiga 500 wurde Anfang 1987 von Commodore zusammen mit dem Amiga 2000 als Nachfolgemodelle für den ersten Amiga vorgestellt. Mit 1100 DM Verkaufspreis nicht gerade ein Schnäppchen, aber etwas günstiger als der Vorgänger Amiga 1000 – die Verkaufszahlen (300.000 Exemplare) stimmten aber dennoch. Falls du damals nicht in den Genuss gekommen bist, die Spiele auszuprobieren, kannst du hier ein wenig Retro-Feeling genießen.