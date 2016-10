1.000 Euro Belohnung: t3n sucht einen PHP-Developer (m/w) in Hannover

Kennst du einen richtig starken PHP-Developer (m/w)? Dann nutze jetzt deine Chance auf 1.000 Euro!

Zur Unterstützung unseres Entwicklerteams suchen wir bei t3n.de einen PHP-Developer (m/w) mit qualitätsbewusster Umsetzungsleidenschaft. Wenn du jemanden kennst, der jemanden kennt, der passen könnte, solltest du jetzt handeln: Jeder, der einen PHP-Developer vermittelt, mit dem ein Arbeitsvertrag zustande kommt, erhält 1.000 Euro. No questions asked!

Damit sowohl du als auch der PHP-Developer (m/w) deiner Wahl weiß, worauf ihr euch einlasst, hier unsere ausführliche Beschreibung der ausgeschriebenen Stelle.

Stellenprofil: PHP-Developer (m/w)

Bilder unseres alljährlichen t3n-BBQ.

Du beherrscht PHP im Schlaf, fühlst dich in objektorientiertem PHP-Code so richtig wohl und lässt dich auch durch komplexe Anforderungen nicht aus der Ruhe bringen? Dann haben wir die passende Stelle für dich: PHP-Developer (m/w) im rund 50-köpfigen t3n-Team.

Dein Profil

Dein Schwerpunkt PHP wird durch umfassende Kenntnisse im Zusammenspiel mit HTML, Javascript und CSS abgerundet. Die Umsetzung komplexer Anforderungen auf möglichst effiziente Weise spornt dich an. Du bist kein Wissenschaftler, aber auch kein Spaghetti-Coder. Du willst dich kontinuierlich weiterentwickeln, hast Spaß an neuen Herausforderungen und besitzt einen ausgeprägten Teamgeist. Außerdem hast du Erfahrungen in der Umsetzung größerer Webprojekten gesammelt und weißt, was du kannst.

Deine Aufgaben

Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung von t3n.de in unserem kleinen, aber feinen Expertenteam. Dazu gehört zum Beispiel die Konzeption und Implementierung neuer Services oder Produkte, die Auswahl passender Technologien und die Performance-seitige Optimierung der Website t3n.de.

Die Entwicklung und Integration der PHP-basierten Tools, die wir einsetzen. Dazu zählen zum Beispiel der Webshop, das Redaktionstool sowie die intern entwickelten CRM- und ERP-Systeme.

Die Anbindung und Entwicklung von Schnittstellen zu SaaS-Services, darunter Payment-Dienstleister und Newsletter-Lösungen.

Das gemeinsame Optimieren von Prozessen durch das Einbringen eigener Ideen und Erfahrungen. Passen könnte Kanban, Scrum oder Domain Driven Design.

Du hilfst dabei immer einen Schritt voraus zu sein, indem du neue Technologien im Auge behältst und auf ihre Verwendbarkeit prüfst. Eine Aufgabe für unseren R&D-Donnerstag.

Unser Part

Wir bieten dir im Gegenzug …

einen Platz in unserem jungen Team. Werde Teil eines innovativen und schnell wachsenden Medienunternehmens mitten in Hannover!

eine faire Bezahlung und geregelte Arbeitszeiten. Der Feierabend gehört dir!

einen klaren Fokus auf eigene Projekte und Produkte. Verabschiede dich von Kundenprojekten und DAU-Kommunikation!

dedizierte Zeit, dich mit neuen Themen zu beschäftigen und diese in eigene Produkte zu integrieren. Werde besser und bilde dich weiter!

ein schnelles MacBook Pro mit SSD-Power und Thunderbolt-Display sowie allem nötigen Zubehör (oder ein gleichwertiges Gerät eines anderen Herstellers). Nie wieder alte Technik!

ein Büro über vier Etagen mit allen wichtigen (und weniger wichtigen) Extras. Genieße Siebträger-Espresso oder Vollautomat-Spezialitäten, ein wöchentliches Team-Mittagessen auf unserer Dachterrasse, kostenlose Getränke und Frühstück sowie frisches Obst und Gemüse!

Reicht das noch nicht? Das sind unsere Unternehmenswerte & Grundsätze.

Und nun?

Wenn du dir vorstellen kannst, eine tragende Rolle im Technik-Team von t3n zu übernehmen und Lust hast, aktiv die weitere Entwicklung eines jungen Medienunternehmens zu gestalten, sende uns bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive einer Beschreibung deiner bisherigen Berufspraxis sowie einer Angabe deines frühesten Eintrittstermins. Die richtige Adresse ist jobs@yeebase.com. Dein Ansprechpartner ist Martin Brüggemann.

Du hättest schon gestern bei uns starten können, also worauf wartest du noch: Schreib uns!