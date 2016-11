10,5 Millionen Views für 17 US-Dollar: So mächtig sind Snapchats Geofilter

Dass es sich lohnt, Snapchat als Marketing-Kanal zu verwenden, zeigt der 22-jährige Kickster-Gründer: Chris Hall hat die Nutzung von Geofiltern optimal für seine App genutzt.

Die Entwicklung der Nutzerzahlen von Snapchat ist beeindruckend – doch als Marketingplattform befindet sich die App sicherlich noch in einer sehr frühen Phase. Das dem Unternehmen mit den Geofiltern jedoch eine Advertising-Innovation gelungen ist, die derzeit nicht nur Alleinstellungsmerkmal ist, sondern auch extrem viel Potenzial besitzt, zeigt das Beispiel von Chris Hall. Er hat mit Geofiltern seiner App Kickster zu über 200.000 Downloads verholfen.

Der 22-jährige New Yorker Chris Hall ist Co-Gründer der Sneaker-App Kickster, die Nutzer über neue Schuh- und Modetrends auf dem Laufenden hält. Hall ist eigentlich Fotograf und hat die App mit einem Kumpel nebenher gebaut – mit Online-Marketing hatte er bis vor Kurzem noch gar nichts am Hut. Als er dann aber von On-Demand-Geofiltern bei Snapchat hört, bekommt er Lust, das auszuprobieren. Diese Geofilter erlauben es Unternehmen, speziell gestaltete Filter für ein Event bei Snapchat einzureichen. Für nur etwas mehr als 17 US-Dollar erreichte er dadurch während nur einer Veranstaltung 10,5 Millionen Snapchat-Nutzer.

Marketing bei Snapchat – ein teurer Einstieg

Bevor wir Halls Erfolgsstory genauer anschauen, lohnt ein Blick auf die Marketing-Möglichkeiten bei Snapchat. Das Unternehmen hat mittlerweile verschiedene Ad-Formate eingeführt. „Snap Ads“ sind 10-Sekunden-Video-Ads zwischen Snaps (Beiträgen) der Nutzer. Sie müssen im typischen Snapchat-Format hochkant und Full-Screen produziert sein. Nutzer können nach oben wischen, um weitere Inhalte wie Beschreibungstexte, weitere Videos, App-Install-Links oder die mobile Website zu zeigen. Wie viel das Brands kostet, ist bisher nicht bekannt, erste Schätzungen gehen von Beträgen ab 1.000 US-Dollar pro Kampagne aus. In einem Use-Case zeigt die Kosmetikmarke Bare Minerals, dass 15 Prozent der Nutzer hochwischen, um weitere Inhalte zu sehen, der Search-Traffic habe sich während der Kampagne verdoppelt.

Eine weitere Möglichkeit sind „Sponsored Lenses“. Eine der beliebtesten Funktionen bei Snapchat sind ja die Linsen, bei denen Animationen über das Gesicht der Nutzer gelegt werden. Pro Tag werden laut Snapchat 30 Millionen Snaps mit Lenses verschönert. Brands wie Nike, Gatorade und Magnum haben das Format schon genutzt. Snapchat ruft dafür offenbar zwischen 100.000 bis 750.000 US-Dollar für 24 Stunden auf.

Geofilter als günstiger Trick für First Mover

Die dritte und bisher günstigste Variante sind Geofilter. Macht ein Nutzer ein Bild in Snapchat kann er durch Wischen nach links verschiedene Filter aufrufen – von Instagram-artigen Farbfiltern über die Anzeige der Temperatur bis hin zu Comicbildern, die auf den Aufenthaltsort hinweisen (Geofilter). Dabei gibt es zwei Varianten: „Community-Geofilter“ sind kostenlos und können über ein Tool von jedem eingereicht werden. Hier sollen vor allem Designer Filter für Städte und Sehenswürdigkeiten gestalten. Logos oder Werbebotschaften sind verboten. Die Chance, dass euer Filter hier ausgewählt wird, ist minimal.

Die zweite Variante sind „On-Demand-Geofilter“ für Unternehmen. Gegen Bezahlung können Brands hier ihre eigenen Events mit einem Filter versehen. Techcrunch zeigt hier anschaulich, wie das funktioniert. So könnte man einen Geofilter für das Online Marketing Rockstars Festival erstellen. Jeder, der dann am 2. und 3. März 2017 in oder an der Hamburg Messe wäre, könnte dann den Filter mit dem Logo über seine Snaps legen. Bisher sind Geofilter noch nicht in Deutschland verfügbar, sondern nur in den USA, Kanada und Großbritannien. Weil Snap Inc., wie Bild und andere berichten, aber gerade einen Deutschland-Chef sucht, sollte die Funktion auch bald hier freigeschaltet werden.

Erste Tests mit Sneaker-Verrückten – Durchbruch mit DJ Khaled

Chris Hall hat das Potenzial der Geofilter früh erkannt und erste Tests gestartet. Bereits zum Start erstellt er Filter im Umkreis von Ladenlokalen, von denen er weiß, dass sie ein Release-Event für einen beliebten Sneaker veranstalten – er erstellt auch Filter für Schulen und Universitäten, um die junge Zielgruppe zu erreichen. Er gestaltet dabei Geofilter, die einerseits das Event mit einem kleinen Text auffangen und andererseits auf die Kickster-App hinweisen.

Während Hall seine ersten Tests mit Geofiltern durchführt, wird DJ Khaled bei Snapchat immer berühmter. Der zuvor zwar schon bekannte US-Rapper ist auf Snapchat zum absoluten Superstar geworden. Dort erreicht er innerhalb von fünf Minuten 500.000 Follower und insgesamt zwei Millionen Abonnenten mit jedem Snap. Gleichzeitig outet sich Khaled in seinen Snaps als absoluter Sneaker-Fan, zieht damit auch die Zielgruppe von Hall an. Er entscheidet, sich an die Millionenreichweite von DJ Khaled heranzuhängen – über Geofilter.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf OnlineMarketingRockstars Daily