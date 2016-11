14 gute Gründe am Wochenende auch wirklich abzuschalten

Eine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Infografik erklärt euch, warum ihr am Wochenende unbedingt abschalten müsst.

Auch mal Abschalten am Wochenende

Unser Gehirn ist ein unglaublich leistungsfähiges Ding. Allerdings funktioniert es auf Dauer nur dann wirklich gut, wenn wir ihm auch mal etwas Ruhe gönnen. Tatsächlich belegen Studien, dass unsere Produktivität ohne ausreichende Erholungsphasen sinkt. Zuviel Arbeit kann sogar zu Depressionen führen. Daher ist es enorm wichtig, das Wochenende auch wirklich zum Abschalten zu nutzen.

Das ist in unserer dauervernetzten Welt zwar einfacher gesagt als getan, wer aber dauerhaft auch am Wochenende seine geschäftlichen Mails oder Slack-Benachrichtigungen checkt, wird langfristig nicht davon profitieren. Wann immer möglich solltet ihr daher solche Erinnerungen an die Arbeit aus eurer Freizeit verbannen.

Infografik: Darum benötigen wir regelmäßige Auszeiten

Das US-Kreditunternehmen Netcredit hat versucht, die aus wissenschaftlicher Sicht wichtigsten Gründe dafür zu sammeln, dass wir uns am Wochenende erholen sollten. Ingesamt 14 Argumente inklusive dazugehöriger Studien haben sie auf einer Infografik versammelt. Außerdem findet ihr dort auch zehn sinnvolle Tipps, um am Wochenende auch wirklich auszuspannen.

Ein Klick auf den unten stehenden Ausschnitt öffnet die vollständige Infografik.