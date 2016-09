18 Jahre Google: Aus der Garage zum Online-Giganten

Heute feiert Google offiziell seinen 18. Geburtstag. Grund genug, um einen Blick auf die Firmengeschichte des Internet-Riesen zu werfen.

Google wird 18 – sagt zumindest Google

Selbst Google scheint sich nicht ganz im Klaren darüber zu sein, seit wann das Unternehmen genau existiert. Seit dem achten Firmenjubiläum hat sich der Online-Gigant immerhin darauf festgelegt, diesen Tag am 27. September zu begehen. Ob das exakte Datum nun stimmt oder nicht, die Suchmaschine der heutigen Alphabet-Tochter gibt es seit nunmehr 18 Jahren.

Gegründet wurde das Unternehmen von den damaligen Doktoranden Larry Page und Sergey Brin. Der Name basiert auf dem Begriff Googol, was die englischsprachige Bezeichnung für eine 1 mit 100 Nullen ist. Damit wollten die Macher verdeutlichen, was für eine große Anzahl an Informationen über die Suchmaschine aufgespürt werden kann.

18 Jahre Google: Suchmaschine feiert Firmenjubiläum mit eigenem Doodle. (Screenshot: google.de)

Google: Von der Garage ins Wörterbuch

Googles erstes Büro befand sich in der Garage von Susan Wojcicki, einer Freundin von Page und Brin, die heute den Posten des Youtube-CEO innehat. Ihr erste Kapitalspritze erhielten die beiden Google-Gründer von Sun-Mitbegründer Andy Bechtolsheim, der ihnen 1998 einen Scheck über 100.000 US-Dollar ausgestellt haben soll.

Bereits 1999 hätte es mit Google schon wieder vorbei sein können: Da die Suchmaschine zu viel von ihrer Zeit in Anspruch nahm, wollten Brin und Page sie damals für eine Million US-Dollar an Excite verkaufen. Da der Deal nicht zustande kam, blieben die beiden der noch jungen Firma jedoch treu und konnten noch im selben Jahr 25 Millionen US-Dollar Risikokapital einsammeln.

Fünf Jahre später, am 19. August 2004, ging Google an die Börse. In den darauffolgenden Jahren wuchs Google immer weiter und wurde mit der Zeit zum Synonym für die Suche im Web. Der Duden nahm das Verb „googeln“ 2004 in sein Wörterverzeichnis auf. 2006 wurde „to google“ auch im Oxford Englisch Dictionary aufgenommen.

Von Google zu Alphabet

Nachdem Google in den letzten zehn Jahren immer häufiger in Bereiche investiert hat, die nicht ins klassische Online-Geschäft passen, wurde die Aktiengesellschaft im Juli 2016 in eine neue Dachgesellschaft namens Alphabet überführt. Das Online-Kerngeschäft wird seitdem weiterhin unter dem Namen Google betrieben. Daneben gehören zur Alphabet-Holding aber auch beispielsweise die Gentechnikfirma Calico oder die mit Biowissenschaften betraute Verily Life Science.

Durch die neue Firmenstruktur haben Brin und Page den Weg für eine Zukunft geebnet, in der das Unternehmen in viele verschiedene Richtungen wachsen kann. Ob sie damit Erfolg haben, wird sich zeigen. So oder so wird Google auf absehbare Zeit kaum aus dem Leben von Millionen von Internet-Nutzern verschwinden.

