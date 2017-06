20 Jahre Harry Potter: Facebook feiert Jubiläum mit geheimem Easteregg

Heute vor genau 20 Jahren kam der erste Harry-Potter-Roman auf den Markt. Facebook feiert das Jubiläum mit einem Easteregg. Wir zeigen euch, wie ihr es findet.

Harry Potter: Facebook feiert den Geburtstag der Fantasy-Reihe mit einem Easteregg

Heute vor genau 20 Jahren, also am 26. Juni 1997, wurde „Harry Potter und der Stein der Weisen“ in Großbritannien veröffentlicht. Bis heute hat sich der Roman mehr als 100 Millionen mal verkauft und gehört damit zu den erfolgreichsten Büchern aller Zeiten. Auch bei Facebook scheinen die Geschichten um den jungen Zauberer ihre Fans zu haben. Passend zum Jubiläum hat das soziale Netzwerk daher eine geheime Funktion spendiert bekommen, die auch in euer Leben ein wenig Magie bringen soll.

Das Easteregg zum Harry-Potter-Jubiläum. (Screenshot: facebook.com)

Bei der versteckten Funktion handelt es sich um einen animierten Zauberstab. Um den hervorzuzaubern, müsst ihr lediglich „Harry Potter“ und den Namen eines der vier Hogwarts-Häuser in einen Beitrag oder ein Kommentar schreiben. Die Häuser sind – wie alle echten Fans natürlich wissen – Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin. Nach dem Absenden eures Beitrags oder Kommentars erscheint der erwähnte Zauberstab. Außerdem könnt ihr die Animation auch erneut abspielen, indem ihr auf den Text klickt.

25 Milliarden US-Dollar Umsatz: Harry Potter ist ein Riesengeschäft

Nicht nur die Buchreihe war extrem erfolgreich, auch die darauf basierenden Hollywood-Filme haben mächtig Kasse gemacht. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe an Spielzeugen, Video- und Brettspiele, die auf der Reihe basieren. Insgesamt sollen mit dem Franchise etwa 25 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden sein.

