Zwischen Konfetti und Katzen: Die 25 beliebtesten GIFs 2016

Auch in diesem Jahr erfreute sich der Internetnutzer an GIFs, die die aktuelle Stimmung widerspiegeln sollen. 25 davon haben es jetzt in das Ranking der beliebtesten Bewegtbilder geschafft.

2016 war das Jahr der GIFs. Medium.com hat jetzt die beliebtesten 25 GIFs der Seite GIPHY ausgewählt: Von witzig über bizarr ist fast alles bei der Auswahl dabei. Spoiler: Ja, es gibt auch Minions.

1. Barack Obama Dropping the Mic

Das Original von Obama und seine Rede inklusive Mic Drop hat sich großer Beliebtheit erfreut. Umso überraschender war es schließlich, als GIPHY-Künstlerin Julie Winegard sich an einer weiteren grafischen Umsetzung versuchte und diese Version ins Spiel brachte.

2. Ewiger Liebling: Der weinende Michael Jordan

Du kannst dich nicht mit einem Klassiker messen: In den USA wird der weinende Michael Jordan ein echter Evergreen bleiben. Vor allem, wenn du dir deine persönlichen Höhen und Tiefen des Jahres anschaust, wird dich der deprimierte Herr vielleicht das ein oder andere Mal begleitet haben.

3. Flash, das superschnelle Faultier aus Zoomania

Nachdem der Trailer bereits Ende 2015 herauskam, ist das GIF auch im Jahr 2016 aktuell geblieben und beschrieb perfekt, wie es aussieht, wenn's am Montag mal wieder länger dauert.

4. Die Frau, die sich so gar nicht beeindrucken ließ

David Bowie ist tot und Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden. Vielleicht ist sogar dein Galaxy Note 7 explodiert? Diese Dame verliert trotzdem nichts von ihrer Coolness.

5. Chris Christie und sein begeisterter Applaus

Chris Christie, ein amerikanischer Politiker, hat offenbar gerade interessiert zugehört. Was du von diesem Herren lernen kannst? Dass dir vielleicht jemand deine Langeweile in oder nach einem Vortrag ansehen könnte. Deswegen solltest du nach Meetings wenigstens ein bisschen so tun, als hättest du gerade etwas total Inspirierendes gehört.

6. YAS YAS YAS YAS!

Dieser Moment in 2016, wenn du merkst, dass Netflix pünktlich zu deiner langen Zugfahrt den Offline-Modus etabliert hat: Das GIF stammt aus der US-Serie Broad City, in der sich Frauen darum bemühen, ihr Leben in New York auf die Reihe zu bekommen.

7. Dieser besondere Moment zwischen Leonardo DiCaprio und Lady Gaga bei den Golden Globes 2016

Spaß oder Ernst? Niemand weiß so richtig, was hinter dem Blick von Schauspieler Leonardo DiCaprio und Sängerin Lady Gaga steckt, während sie zur Bühne bei den diesjährigen Golden Globes schreitet.

8. Der Bär, der sich sehr freut, dich zu sehen

Na, aber hallo! Vor allem auf der Dating-App Tinder nutzten viele Singles den winkenden Bär, um im Chat auf sich aufmerksam zu machen. Trotzdem solltest du darauf hoffen, als Antwort auf deinen Flirtversuch nicht dieses GIF zurück zu bekommen.

9. Wenn du deinen Kumpel wirklich dringend um einen Gefallen bitten musst

„The People v. O. J. Simpson: American Crime Story" war in diesem Jahr eine der beliebtesten Serien. Kein Wunder: Sarah Paulson, die Marcia Clark verkörpert, hilft dir dabei, deinen Kumpel mittels GIF um das letzte Stück Kuchen anzuflehen.

10. Die Katze, die die wirklich wichtigen Aufgaben heute jemand anderem überlässt

Falls du schon deine Weihnachtsfeier hattest, wirst du das GIF eventuell am nächsten Tag benutzt haben oder in Zukunft nutzen, um deinem Hangover Ausdruck zu verleihen.

11. Hillary Clinton und ihr High-Five-Versuch

In dieser Saturday Night Live-Parodie bestätigt Kate McKinnon als Hillary Clinton, dass sie als Präsidentin antreten wird. Dieses GIF kann besonders nützlich sein, wenn du die Gruppenarbeit an der Uni hinter dir hast und deine Kommilitonen gar nicht mal so sehr magst.

12. Die aufgeregten Minions

Und dieses GIF kannst du gleich weiterführend zu Nummer 11 nutzen, wenn dir bewusst wird, dass es die letzte Gruppenarbeit im Studium war: Minions in sämtlichen Variationen sind nicht mehr aus den sozialen Netzwerken wegzudenken.

13. Die Katze, die sich heute noch nicht so ganz auf ihre Aufgabe einlassen kann