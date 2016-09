360-Grad-Kamera fürs iPhone: Allround-Aufnahmen und Livestreams mit einem Klick aufnehmen und teilen

Anzeige

Mit der handlichen Aufsteckkamera Insta360 Nano fürs iPhone und dazugehöriger App kannst du 360-Grad-Fotos, -Videos und -Livestreams aufnehmen und direkt über deine Social-Media-Kanäle teilen.

Insta360 Nano fürs iPhone

Wer schon einmal versucht hat, mit der App von Google Street View ein 360-Grad-Bild manuell zu erstellen, weiß, dass das sehr viel Geduld braucht. Zudem entstehen durch alle Objekte, die sich bewegen, kafkaeske Mosaike. Mit der Insta360 Nano gelingen 360-Grad-Aufnahmen mit einem Klick auf den Auslöser. Die kleine Zusatzkamera lässt sich unkompliziert auf dein iPhone aufstecken oder auch separat benutzen. Über eine spezielle App steuerst du die Einstellungen und kannst Livestreams und Fotos direkt teilen.

Die Insta360 Nano und die dazugehörige App wurden speziell für das iPhone entwickelt und sie sind mit dem iPhone 7, 7 Plus, iPhone 6, 6 Plus und dem iPhone 6s und 6s Plus kompatibel. Die Kamera ist kaum länger als dein Finger und kann problemlos mit einer Hand gehalten werden. Sobald du die Insta360 Nano auf dein Smartphone steckst, wird sie durch die Verbindung aktiviert. Die kleine Aufsteckkamera ist aus Aluminium gefertigt und passt sich auch im Design perfekt ans iPhone an.

Mit der App kannst du deine Allround-Aufnahmen direkt über die Social-Media-Kanäle teilen oder deine Erlebnisse in Echtzeit als Stream zu Verfügung stellen. Deine eigenen Aufnahmen kannst du dir mit dem VR-Headset ansehen, das du mit deiner Lieferung erhältst.

Spezifikationen im Überblick

Die Kamera

Die Kamera kommt mit einer F2.0-Linse und hat eine Auflösung von 3040 x 1520 Pixeln. Als Speichermedium kannst du eine Micro-SD Card/TF Card nutzen. Das Gehäuse misst 110 × 33 × 21 Millimeter und wiegt 70 Gramm. Die Insta360 ist mit einem 800mAh-Akku ausgestattet und wird mit einem 5V / 1A-Adapter geladen.

Die App

Die App hat einen Panorama-Editor und einen Video-Player für deine 360-Grad-Aufnahmen an Bord. Sie öffnet sich automatisch, wenn du die Insta360 auf dein iPhone steckst, so dass du sofort loslegen kannst. In einem speziellen Album kannst du dir all deine Aufnahmen ansehen und sie direkt mit einem Klick über alle Kanäle teilen. Insta360 Nano-For shooting 360-degree image/video Entwickler: Shenzhen Arashi Vision Co., Ltd. Preis: Kostenlos Insta360 nano im hardwrk-Shop

Das Hannoveraner Hardware-Unternehmen hardwrk, das sich auf Premium-Apple-Accessoires spezialisiert hat, hat die Insta360 Nano jetzt ins Sortiment aufgenommen und vertreibt sie direkt aus Deutschland. Der Preis liegt bei 239,90 Euro inkl. kostenlosem Versand.

