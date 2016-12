t3n-360-Grad-Reportage: Der Rangierbahnhof als Rückgrat der Logistik

Die Logistik wird digitalisiert – doch wie stark ist heute eigentlich ein Rangierbahnhof schon automatisiert? Wir haben einen der modernsten Gefällebahnhöfe mit einer 360-Grad-Kamera besucht.

Die heimliche Revolution in der Logistik in 360 Grad

Insgesamt drei verschiedene Orte haben wir besucht, um aktuelle Automatisierungsprozesse in der Logistik in 360 Grad zu filmen. Der Weg der Waren von der Produktion bis zum Verbraucher wird zunehmend automatisiert. Wie sich die Logistik gerade ändert, zeigen wir euch anhand von drei Beispielen in 360-Grad-Videos, die wir auf t3n.de veröffentlichen. Im zweiten Teil nehmen wir dich mit auf den Rangierbahnhof in Nürnberg. Doch sieh selbst!

So schaust du unser 360-Grad-Video: Am meisten Spaß macht das 360-Grad-Video, wenn du es auf einem Smartphone anschaust. Öffne das Video dafür über diesen Link direkt in der Youtube-App. Nur dann kannst du dich im Video umsehen, in dem du dein Smartphone in die gewünschte Richtung bewegst. Am Desktop musst du die Maus gedrückt halten und in die gewünschte Richtung ziehen, um dich umzuschauen.

Rangierbahnhöfe: Die versteckten Riesenanlagen

Rangierbahnhöfe werden von der Deutsche-Bahn-Tochter DB Cargo betrieben. Für die industrielle Logisitik sind Rangierbahnhöfe unverzichtbar. Die beeindruckenden, riesigen Anlagen sind für Bahnreisende aber unsichtbar, da sie an Gleisen liegen, die nur von Güterzügen befahren werden.

Notwendig sind solche Rangierbahnhöfe, um Güterwagen, die für den Transport von Waren benötigt werden, zu neuen Zügen zusammenzustellen. Dabei werden die Züge jeweils möglichst so zusammengestellt, dass wenig Lokomotiven benötigt werden. Die Besonderheit in Nürnberg ist die automatische Steuerung des elektronischen Stellwerks.

Automatisierung der Rangierbahnhöfe

Blick auf den Wasserturm am Rangierbahnhof Nürnberg. (Foto: t3n)

Eine Besonderheit am Rangierbahnhof in Nürnberg ist, dass die Züge führerlos von einer Person im sogenannten Ablaufstellwerk mit Hilfe von Computern gesteuert werden. Die Automatisierung zeigt Wirkung: Von ehemals etwa 1.000 Mitarbeitern in Nürnberg arbeiten heute dort nur noch ungefähr 600 Personen.

Neue Bahnhöfe wie der in Nürnberg werden aber nicht mehr gebaut, weil die Kupplung noch immer menschliche Arbeit erfordert. Daher lohnen sich diese Art Rangierbahnhöfe nur noch in Ländern, in denen die Lohnkosten geringer sind. So lange die Automatisierung noch nicht abgeschlossen ist, wird der eher unwirtschaftliche Einzelwagenverkehr – also Züge mit nur einem Wagon – auf die Straße verlagert.

Die Deutsche Bahn versucht also nicht nur im Personenverkehr sich der Digitalisierung und Automatisierung zu stellen. Auch ansonsten ist der Konzern nicht untätig: So investiert die Deutsche Bahn beispielsweise auch in Startups.

Die erste Station unserer 360-Grad-Doku war bei Magazino, die mit einem Roboter den E-Commerce automatisieren wollen. Im kommenden Teil geht es zum Startup Starship, das einen Roboter für die letzte Meile zum Kunden entwickelt hat.