Aufkleber, Bonbons und Smombies: Meine 7 Learnings am Rande der Dmexco

Nach allen Vorträgen, Meeting und Interviews durfte natürlich auch gefeiert werden. (Foto: t3n)

Als „die Neue“ an Bord bei t3n war ich dieses Jahr zum ersten Mal auf der Dmexco in Köln. Was ich dort abseits der Vorträge, Diskussionen, Interviews und Standgespräche gelernt habe, lest ihr hier.