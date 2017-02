77 kostenlose CSS-Formulare zur Inspiration

CSS-Formulare erleichtern die Dateneingabe enorm. Freefrontend zeigt die unterschiedlichsten Formulare für jede Website.

HTML-Formulare sind ein unverzichtbarer Teil einer Website. Sie können zur Kontaktaufnahme oder für ein Feedback dienen. Ein entscheidendes Element zur Interaktion mit Websitebesuchern. Aber nur als einfache HTML-Formulare, ohne jegliches Styling oder Positionierung, sehen sie alles andere als ansprechend aus. Wie gestaltet man sie also so, dass nicht nur ein perfektes User-Interface, sondern auch eine tolle User-Experience geboten wird? Steht das Gerüst, ist es Zeit für ein wenig CSS.

77 CSS-Formulare

Freefrontend hat 77 verschiedene HTML- und CSS-Formulare zusammengestellt, zum Inspirieren oder direkten Adaptieren in euer Webprojekt. Unter den Formularen befinden sich Standard-Kontaktformulare, Checkouts mit Kreditkarten, Login-/SignUp-Formulare, Suchfelder und Step-by-Step-Formulare. Alle sind jeweils mit einem Bild des Formulars, dem Autor und zwei Buttons versehen – zum direkten Download oder zur Demo. In der Galerie unten zeigen wir einige der 77 Beispiele von Freefrontend. Die aufgelisteten Formulare funktionieren in allen modernen Browsern, können jedoch in älteren Browsern etwas Nachbearbeitung benötigen.

Des Weiteren bietet Freefrontend eine große Auswahl an unterschiedlichsten, kostenlosen Vorlagen – zum Beispiel CSS-Timelines, CSS-Magazin-Layouts oder CSS-Slider. Die Site sollte sich bei Designern und Entwicklern weit oben in den Bookmarks befinden.

(Screenshot: freefrontend.com/css-forms) 1 von 11 Zur Galerie

In diesem Zusammenhang könnten dich vielleicht auch diese Artikel interessieren: