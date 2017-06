Du willst kündigen? Diese 8 Punkte sprechen dagegen

Sind da schon wieder diese Fluchtgefühle? Es gibt Momente im Leben, da sollte man einfach mal durchhalten. Acht Gründe, nicht zu kündigen.

So frei wie wir war noch keiner. Häufige Jobwechsel sind kein Mangel an Durchhaltevermögen mehr, sondern beweisen die Erfahrung eines Bewerbers. Ein Leben lang im gleichen Unternehmen? Lasst uns erst einmal abwarten, ob wir überhaupt bis Weihnachten bleiben. Zwei Drittel aller Deutschen haben zwischen ein- und fünfmal ihren Job gewechselt, acht Prozent noch häufiger. Nur 14 Prozent blieben treu, berichtet das Datenportal Statista. Je jünger der Berufstätige, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er den Job wechselt. Junge Arbeitnehmer sind anders.

Es gibt gute Gründe, zu gehen. Doch zur Erinnerung: Es gibt auch Momente im Leben, in denen man sich durchbeißen sollte. Acht Gründe, noch ein wenig länger durchzuhalten.

Im Unternehmen hat sich gerade viel getan

… Und dir gefällt die Veränderung nicht? Das ist ein sehr normales Gefühl, Wirtschaftswissenschaftler nennen es „Status-Quo-Bias“: Wir mögen das, was wir schon haben. An Veränderungen müssen wir uns erst gewöhnen. Deshalb ärgern sich so viele Menschen über neue Software, die neue Chefin der Kantine oder die neue Sitzordnung. Neu ist anders, ist unbekannt, ist mit Risiken verbunden. Doch es lohnt sich, das Neue auszuprobieren. In einer neuen Firmenstruktur bestehen vielleicht sogar unerwartete Karrierechancen.

Jeder Tag nervt

Die Chancen sind groß, dass das in einem neuen Job kein bisschen anders wäre. Die Psychologin Sonja Lyubomirsky schätzt, dass für unser Glück zu 50 Prozent die Gene verantwortlich sind, zu 40 Prozent unser Verhalten und nur zu zehn Prozent unsere Lebensumstände. Den Job zu wechseln kann uns also bestenfalls zehn Prozent glücklicher machen. Ein erster Schritt zu mehr Glück im Job wäre es, nach Feierabend mal konsequent über die positiven oder lustigen Dinge des Tages zu sprechen. Wer es dann noch schafft, die negativen einfach hinter sich zu lassen, der wird mittelfristig deutlich glücklicher, darauf deuten Studien hin.

Die Wut auf Chef oder Kollegen schwelt

Es gab diesen einen Streit, der das Klima für immer vergiftet hat? Okay, möglicherweise war es wirklich ernst. Doch an diesen Punkt gerät man im Leben immer wieder. Wer lernt, zu verzeihen, der macht sich das Leben leichter – und die Arbeit auch.

Der Chef weiß nichts von deinen Sorgen

Jeder Chef verdient eine Chance, auch die ganz schlechten. Der Wunsch nach Veränderung kann durchaus eine Beförderung bedeuten, vielleicht auch eine neue Position an anderer Stelle im Unternehmen. Wer ohne Vorwarnung kündigt, der verpasst die Chance auf Wachstum. Übrigens: Sporadisch hingeworfene Drohungen dürften eher das Gegenteil eines Erfolgs bewirken. Wer lautstark verkündet, keinen Bock mehr zu haben, der wird auch nicht als starkes Team-Mitglied angesehen. Und für den gibt es auch ganz schnell keine Verwendung mehr, schon gar nicht in besseren Positionen.

Du bist noch in der Einarbeitung oder Ausbildung

Lehrjahre, Entschuldigung, sind einfach keine Herrenjahre. Eine Ausbildung abzubrechen ist etwas, das noch jahrelang begründet werden muss – und möglicherweise mangelndes Durchhaltevermögen oder fehlende Kooperationsbereitschaft signalisiert. Zum Trost: Jede Einarbeitung, jede Ausbildung geht irgendwann vorbei. Und so viele Lebensjahre kostet es uns auch nicht.