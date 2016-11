Nur 8 Prozent der Konsumenten nutzen Händler-Apps: Das kannst du dagegen tun

Nur acht Prozent der Kunden in Läden nutzen die offiziellen Händler-Apps, wenn sie dort zum Smartphone greifen. Es gibt aber Möglichkeiten für Händler, ihre Apps attraktiver zu gestalten.

Apps im Laden starten? Nö!

Was tun eigentlich Konsumenten in Ladengeschäften mit ihren Smartphones? Dieser Frage ist die Marktanalysefirma Inmarket nachgegangen. Rund 2.500 Smartphone-Nutzer in den USA wurden danach befragt, wofür sie ihre mobilen Geräte im Geschäft nutzen. Die Antworten sind wenig überraschend: Mit 55 Prozent mehr als die Hälfte zücken ihr Smartphone, um online Preise zu vergleichen. 14 Prozent chatteten mit Freunden und zwölf Prozent hörten Musik. Nur acht Prozent schauten in die App des Ladens, in dem sie gerade waren.

Apps oder Chatten: Wozu Nutzer ihr Smartphone im Laden verwenden. (Grafik: Inmarket, via Marketingland)

In ähnlichen Studien wie der von den Marktforschern von Euclid Analytics waren die Zahlen für die Smartphone-Nutzung für Online-Preisvergleiche (83 Prozent) sowie die Social-Media-Nutzung ungleich höher. Allerdings gaben auch in diesen Umfragen nur sehr wenige Nutzer an, dass sie die Händler-App nutzen würden.

Ein Grund für die offenbar geringe Attraktivität der Apps von Einzelhändlern, so Greg Sterling von der Local Search Association auf Marketingland, ist, dass die Händler es einfach nicht geschafft hätten, Nutzer zum Download und zu einer anhaltenden Nutzung der Apps zu bringen. Es fehlten entsprechende Features und Annehmlichkeiten. Nur die treuesten Kunden würden zur App ihres favorisierten Händlers greifen.

Apps sollten nutzerfreundlicher werden

Marketing-Experte Sterling rät Unternehmen daher dazu, die Apps nutzerfreundlicher zu gestalten. Außerdem sollten sie sich eine Mobile-Paymentlösung über eine Wallet-App zuzulegen, wie sie in Deutschland etwa die Deutsche Telekom, Vodafone und Base einsetzen. Damit könnten die Online-Präsenz oder das eigene App-Angebot ergänzt werden. Wenn auch das nicht erfolgversprechend ist, sollten Händler auf Partner mit einer großen Reichweite setzen. Die eigene App solle aber wie die Webseite dennoch weiterentwickelt werden.

