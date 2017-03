23 Millionen Dollar Abfindung für Noch-Yahoo-Chefin Marissa Mayer

Marissa Mayer wird Yahoo nach der Übernahme durch Verizon nicht mit leeren Händen verlassen. Die Noch-Yahoo-Chefin soll 23 Millionen US-Dollar Abfindung erhalten.

Noch-Yahoo-Chefin Mayer bekommt 23 Millionen Dollar

Im Sommer 2012 war Marissa Mayer als Hoffnungsträgerin von Google zu Yahoo gewechselt, um den angeschlagenen Internetpionier wieder zu alter Größe zu führen. Das ist ihr nicht gelungen. Vier Jahre nach Amtsantritt und nach zahlreichen Versuchen, das Ruder doch noch herumzureißen, verkaufte Mayer als Yahoo-Chefin das Webgeschäft an den Telekomkonzern Verizon. Mayer muss jetzt gehen, aber nicht ohne eine Abfindung. Die soll 23 Millionen US-Dollar betragen, wie Yahoo mitteilte.

Noch-Yahoo-Chefin Marissa Mayer geht nicht mit leeren Händen. (Foto: JStone / Shutterstock.com)

Noch im Frühjahr 2016 war die Abfindung, die Mayer im Fall einer Kündigung erhalten hätte, mit 55 Millionen Dollar beziffert worden. Allerdings wurde nach Bekanntgabe der Verizon-Übernahme ein massiver Datendiebstahl bei Yahoo bekannt. In den Jahren 2013 und 2014 waren die Daten von 500 Millionen und einer Milliarde Yahoo-Nutzer entwendet worden. Das Bekanntwerden der Online-Attacken hatte den Deal beinahe noch platzen lassen, der Verkaufspreis wurde um 350 Millionen US-Dollar reduziert.

Mayer hatte in diesem Zusammenhang vor einigen Tagen angekündigt, auf ihre jährliche Prämie in der Höhe von bis zu zwei Millionen Dollar sowie Aktien im Wert von rund zwölf Millionen Dollar zu verzichten. Die jetzt bekanntgewordenen millionenschweren Ansprüche – rund drei Millionen Dollar in bar und knapp 20 Millionen Dollar in Aktien – wird Mayer dagegen wohl nicht ausschlagen.

Yahoo geht, Altaba bleibt

Wenn der Deal mit Verizon wie geplant im Sommer über die Bühne gegangen ist, wird Yahoo nicht mehr existieren. Der verbliebene Unternehmensteil, der vor allem aus der Beteiligung an der chinesischen Online-Plattform Alibaba und Yahoo Japan bestehen wird, soll in Altaba umbenannt werden. An dessen Spitze wird Thomas McInerney stehen, der früher unter anderem Finanzchef bei dem Internetkonzern IAC war, zu dem Vimeo und Tinder gehören.

