Ablenkung im Büro: Wie Katzenvideos dich produktiver machen könnten

Ablenkung von der Arbeit muss nicht schlecht sein. Im Gegenteil: Das mache kreative und erfolgreiche Menschen aus, meint ein Neurowissenschaftler. Und Katzenvideos könnten sogar produktiver machen.

Katzenvideos und Co.: Ablenkung nicht per se ein Leistungskiller

Wer produktiv arbeiten will, der fühlt sich meist angehalten, jegliche Ablenkung am Arbeitsplatz auszuschalten. Dabei, erklärt der Neurobiologe Henning Beck im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, gelte Ablenkung zu Unrecht als Leistungskiller. Wer sich ablenken lasse, könne über den Tellerrand hinausschauen. „Das macht kreative und erfolgreiche Menschen aus“, sagt der Hirnforscher und Buchautor („Irren ist nützlich“).

Katzenvideos bei der Arbeit: Können, müssen aber nicht kreativer und produktiver machen. (Foto: Wondervisuals/Shutterstock)

Dabei geht es natürlich nicht um stetig klingelnde und surrende Handys oder pausenlos quatschende Kollegen. Tests haben laut Beck sogar ergeben, dass allein das auf dem Schreibtisch liegende Smartphone dessen Besitzer weniger leistungsfähig macht. Das Handy sollte also ruhig einmal in der Schublade verschwinden, E-Mails und SMS nur in längeren Abständen gecheckt werden. Die Leistungsfähigkeit unterstützen würde Beck zufolge, eher die bewusste Ablenkung, etwa eine Pause.

Was man in dieser Pause tut, etwa Sport machen, duschen oder Musik hören, ist dem Neurowissenschaftler nach gar nicht so entscheidend. Wichtiger sei, dass man in dieser Zeit weder an das zu lösende Problem denkt, noch ein neues angeht. Gute Ideen kämen dann in den Phasen des Nichtarbeitens, etwa, wenn man durch andere Eindrücke aus der Umwelt abgelenkt und inspiriert werde, erklärt Beck.

Katzenvideos im Park können Kreativität fördern

Kurze Ablenkungen, wie das schnelle Anschauen einer Whatsapp-Nachricht, um sich dann schnell der Arbeit zu widmen, seien aber nicht zielführend. Ein Katzenvideo könne nur dann positiv zur Kreativität und Produktivität beitragen, wenn man es an einem anderen Ort als dem Büro konsumiere. Das könne etwa in der Mittagspause im Park sein. Auch ein Katzenvideo müsse wirken, meint Beck gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

via futurezone.at