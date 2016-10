Abmahnindustrie: 6 Prozent aller Deutschen betroffen

Die deutsche Abmahnindustrie zeigt sich unbeeindruckt von einem Regulierungsvorhaben aus dem Jahr 2013. Die durchschnittliche Vergleichssumme ist sogar gestiegen.

Kaum eine Branche wird so stark kritisiert, wie die deutsche Abmahnindustrie. Das liegt auch und vor allem daran, dass Kanzleien für teils einfachste Rechtsverletzungen enorm hohe Streitwerte ansetzen und sie massenweise verschicken. Mandate für Abmahnungen sind für Rechtsanwälte insofern ein äußerst lukratives Geschäft.

Im Herbst 2013 verabschiedete der Bundestag ein Gesetz zur Begrenzung der Kosten und wollte damit ungerechtfertigte Anwaltskosten und Abmahngebühren senken. Verbraucherschützer gaben jetzt jedoch bekannt, dass dieses Gesetz seinen Zweck verfehlt.

Höhere Abmahngebühren als vor Gesetzesreform

Verbraucherschützer: Gesetz gegen Abmahnindustrie verfehlt seinen Zweck. (Grafik: VZBV)

In einer kürzlich veröffentlichten Studie macht die Verbraucherschutzzentrale des Bundes deutlich, dass die Begrenzung der Abmahnkosten nur teilweise gelungen sei. In der nicht repräsentativen Erhebung wurden Fälle aus der Verbraucherberatung verglichen und eine Online-Umfrage unter Abgemahnten durchgeführt. Die Erhebungen brachten zu Tage, dass zwar die planmäßigen Gesamtforderungen gefallen seien, jedoch die im Falle einer außergerichtlichen Einigung angesetzten Vergleichsbeiträge stiegen.

„Der Großteil der Abgemahnten sucht eine außergerichtliche Einigung und zahlt die Vergleichssummen.“

Vor der Gesetzesänderung wurden im Schnitt 1.076 Euro an Schadensersatz und 1.051 Euro an Anwaltskosten erhoben. Nach dem 9. Oktober 2013 fielen beide Forderungen auf jeweils 867 Euro Schadensersatz und 364 Euro Anwaltskosten. Die Vergleichssumme jedoch betrug vor dem Stichtag durchschnittlich 757 Euro und danach 872 Euro. Der Großteil der Abgemahnten sucht eine außergerichtliche Einigung und zahlt die Vergleichssummen.

Auch bezüglich der Anwaltskosten bedarf es einer Einordnung. Zwar sind die Summen deutlich gesunken, jedoch noch weit über dem Betrag, den der Gesetzgeber zunächst angestrebt hat. Möglich wird das durch eine Ausnahmeregel, die fleißig von den Kanzleien genutzt wird. Durch die Gesetzesreform ist der Streitwert im Regelfall auf 1.000 Euro gedeckelt. Dadurch ergibt sich eine maximale Anwaltsgebühr pro Streitfall in der Höhe von 124 Euro.

Ist der Streitwert „nach den besonderen Bedingungen des Einzelfalls unbillig“, kann er jedoch angehoben werden, wodurch die Anwaltskosten wieder steigen. Das sollte allerdings nur in Ausnahmefällen geschehen. Was als „unbillig“ gilt, wurde jedoch nie definiert. So kam es, dass die angedachten Ausnahmefälle sich in der Realität auf 35 Prozent der untersuchten Fälle ausweiteten.

Abmahnindustrie: 6 Prozent aller Deutschen betroffen

Eine zweite Studie wirft das Licht zudem auf eine andere Zahl, die Experten erschreckt. Insgesamt erhielten seit der Novellierung sechs Prozent der Deutschen eine Abmahnung. Die Zahlen zeigen somit, dass die im Jahr 2013 bezweckte Gesetzesänderung im Alltag ihren Zweck nicht erfüllt.

