Abmahnungen sind eine Existenzbedrohung für den Onlinehandel, so denken laut einer aktuelle Umfrage viele Händler. t3n-Redakteur Jochen G. Fuchs hat nachgefasst.

Eine Erhebung der Trusted Shops GmbH hat erfasst, wie Onlinehändler über Abmahnungen denken – und wie sie davon im Alltag betroffen sind. Rund ein Viertel der Befragten ist abgemahnt worden, die meisten davon wegen eines Verstoßes mit Bezug auf das Widerrufsrecht. Die Stimmung ist mies: Fast die Hälfte der Befragten empfinden Abmahnungen als eine Existenzbedrohung. Und Trusted Shops sieht die Abmahnung in ihrer jetzigen Form als Nachteil für den Standort Deutschland. Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel sowie der Händlerbund sehen das ähnlich. Sind Abmahnungen also grundsätzlich eine Bedrohung für den Onlinehandel? E-Commerce Experte Mark Steier widerspricht dieser These: „Grundsätzlich ist das Konstrukt der Abmahnung gut, denn es schützt den abgemahnten Händler vor einer teuren Klage.“

Abmahnungen im deutschen Onlinehandel

Die Erhebung von Trusted Shops zeigt, dass Abmahnungen im Alltag eines Onlinehändlers nichts Ungewöhnliches sind. Rund 25,3 Prozent der 993 Befragten wurden seit Juli des vergangenen Jahres bis Juli diesen Jahres im Schnitt mit rund 1,52 Abmahnungen bedacht. Im letzten Jahr wurden nur 24,9 Prozent von 1007 Befragten im Schnitt rund 1,45 Abmahnungen zugestellt.

Abmahnungen im Onlinehandel: Die Erhebung von Trusted Shops zeigt, welche Verstöße besonders häufig geahndet werden. (Grafik: Trusted Shops)

Der Händlerbund hat in diesem Jahr laut eigenen Angaben rund 3.000 Abmahnfälle bearbeitet. Die Trusted-Shops-Erhebung nennt insgesamt 382 Abmahnungen. Sowohl Trusted Shops als auch Händlerbund sprechen von einem Anstieg der Abmahnungen. Laut einer aktuellen Studie des Händlerbunds sollen mehr als die Hälfte der 2015 vom Händlerbund befragten Händler mehr Abmahnungen zu verzeichnen haben als im vorhergehenden Jahr.

Sind Abmahnungen eine Bedrohung für den Onlinehandel?

Die gängige Abmahnpraxis sehen sowohl der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (Bevh), als auch der Händlerbund kritisch: „Abmahnungen sind immer mit hohen Kosten und viel Ärger verbunden und stehen in keinem Verhältnis zum Verstoß“, sagt Yvonne Bachmann, Rechtsanwältin beim Händlerbund. Der Bevh spricht vom „Damoklesschwert der Abmahnung“ und meint, dass die mittlerweile gängige Abmahnpraxis den Händlern kaum mehr leistbare finanzielle, aber auch personelle Ressourcen abverlangen würde. Gerade für kleinere Händler habe das Gebaren von Abmahnanwälten und -vereinen so mittlerweile ein existenzgefährdendes Ausmaß angenommen.

Die Ursache für diese negative Entwicklung suchen beide Verbände am ehesten in der Politik. So nennt der Bevh kaum mehr überschaubare Informations- und Handlungspflichten und hat mögliche Korrekturen im Recht des unlauteren Wettbewerbs bereits im November 2015 in einem Forderungspapier zusammengefasst. Der Bundesvorsitzende des Händlerbunds Andreas Arlt bemerkt dazu, dass es sicherlich einzelne Rechtsanwälte gebe, die sich darauf spezialisiert hätten, die Schwächen anderer zu erkennen und Abmahnungen versenden. Aber auch hier sieht Arlt die Ursache des Problems eher beim Gesetzgeber: „Der tiefere Grund für diesen Missstand ist aber nicht allein die Praxis der Abmahnanwälte, sondern nach meiner Meinung auch die Vorschriftenflut aus Berlin und Brüssel, die kaum jemand durchblickt.“

Trusted Shops und auch der Händlerbund sind beide Anbieter eines Rechtsproduktes, der Bevh bietet keine entsprechenden kommerziellen Dienste an.

Oder sind Abmahnungen eher ein Schutz für Onlinehändler?

Das Thema Abmahnungen lässt die Gemüter schnell hoch kochen. Jeder Onlinehändler ärgert sich über eine Abmahnung, die gutes Geld kostet. Dementsprechend findet sich die düstere Stimmung, die von den Verbänden beschrieben wird, direkt bei den Onlinehändlern wieder: Knapp die Hälfte der Befragten in der Trusted-Shops-Studie sehen Abmahnungen als existenzbedrohend an.

Dabei konnten immerhin 76 Prozent der abgemahnten Händler noch etwas positives bewirken und sich gegen die Abmahnungen wehren. Und sich zur Wehr zu setzen, hat sich dabei für viele Händler gelohnt – fast zwei Drittel der Abgemahnten hat etwas bewirkt. 37 Prozent konnten eine Änderung der Unterlassungserklärung bewirken, immerhin knapp ein Drittel konnte die Kosten der Abmahnung drücken und bei 12 Prozent der Händler ist die Gegenseite komplett eingeknickt. 27 Verfahren laufen zudem aktuell noch – die Statistik kann sich also noch ein wenig verändern.

E-Commerce-Experte Mark Steier sieht das Konstrukt der Abmahnung grundsätzlich eher positiv: es schütze den Händler vor einer teuren Klage. Eine Abmahnung würde einen Händler in der Regel 1.500 Euro kosten. „Wenn solche Kosten die Existenz gefährden, dann läuft bei den betroffenen Händlern einiges falsch“, hält der Betreiber von Wortfilter.de der Vorstellung der Existenzbedrohung entgegen. „Der Abgemahnte ist der Täter und nicht das Opfer. Denn er hat sich wettbewerbswidrig verhalten.“

Steier hat in seiner aktiven Zeit als Händler früher selbst Abmahnungen in fünfstelliger Zahl veranlasst.

Keine Panik! Abmahnungen sind selten existenzbedrohend

Es gibt Fälle, wie der Krimi um die Wortmarke Black Friday eindrucksvoll belegt, in denen Abmahnungen die Existenz eines Unternehmers bedrohen können. Die Regel ist das aber nicht. Auch der Händlerbund betont: „Das große Shop-Sterben sehen wir eher nicht.“

In seiner Studie gibt der Händlerbund an, dass etwa jede zweite Abmahnung durchschnittlich mehr als 500 Euro koste und jeder fünfte Händler durchschnittlich 500 bis 1.000 Euro pro Abmahnung zahlen würde. Laut Trusted Shops zahlten 52 Prozent der abgemahnten Händler in der Erhebung bis zu 1.500 Euro, 27 Prozent bis zu 3.000 Euro, neun Prozent bis zu 5.000 Euro und 12 Prozent über 5.000 Euro.

Steier hat nicht unrecht, wenn er die durchschnittlichen Kosten als tragbar einschätzt – was sie weder akzeptabel noch angemessen machen muss. Auch die Abmahnpraxis an sich ist kritikwürdig. Und die Gesetzeslage ohne Zweifel verbesserungswürdig. Aber kein Onlinehändler muss deswegen in Panik ausbrechen. Vorsorgen schadet aber nicht.