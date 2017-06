Adblocker: Jede fünfte Onlinewerbung läuft ins Leere

Erstmals seit 2015 ist die Nutzung von Werbefiltern wieder leicht gestiegen. Danach setzt jeder Fünfte im Internet Adblocker ein. Doch es gibt noch einen Bereich, wo die Filter kaum verbreitet sind.

19,92 Prozent aller Werbeeinblendungen in Desktop-Browsern werden laut einer Berechnung des Online-Vermarkterkreises (OVK) im Bundesverband digitale Wirtschaft (BVDW) geblockt. Der Wert ist erstmals seit Ende 2015 gestiegen, lag er im letzten Quartal noch bei 17,4 Prozent. Die Entwicklung zeige, dass das Thema nach wie vor sehr präsent sei, sagte Stefan Schumacher, stellvertretender Vorsitzender des OVK.

Dabei gibt es, das haben in der Vergangenheit durchgeführte Untersuchungen gezeigt, große Unerschiede zwischen Themenbereichen und Nutzertypen. Besonders häufig werden Werbeblocker von jüngeren, technisch affinen Nutzern eingesetzt – und auf Portalen, die sich an diese richten. Daher waren beispielsweise mehrere Online-Games-Portale dazu übergegangen, ihre Inhalte bei eingeschaltetem Adblocker überhaupt nicht mehr anzuzeigen, auch wenn dies wertvolle Reichweite kostet.

Adblocker: Im Mobilbereich noch wenig verbreitet

Die Auswirkungen gingen weit über die Grenzen der Werbewirtschaft hinaus und gefährdeten die Finanzierung kostenloser Internetangebote. Interessanterweise spielen Adblocker bei der stark steigenden Mobilnutzung bislang kaum eine Rolle. Hier liege der Anteil laut OVK im niedrigen einstelligen Bereich.

Dass das so ist, verwundert. Denn es sind im Prinzip zwei Gründe, warum Werbung gefiltert wird: Zum einen beschweren sich viele Internetnutzer über lästige Werbeformen, die den eigentlichen Inhalt überlagern, bunt in die Gegend blinken oder ungefragt Videos oder Sound abspielen. Zum anderen wird bemängelt, dass die Werbung (und hier gerade die genannten Bewegtbildwerbeformen) übermäßig viel Traffic verursachen – und der kostet gerade im mobilen Umfeld noch richtig Geld oder lässt das Inklusivvolumen schneller abschmelzen.

Adblocker: Auch Google will mitmischen

Immerhin wären entsprechende Werbeblocker zumindest für Android-Smartphones verfügbar, wobei der Ruf von Adblock Plus aufgrund der Acceptable-Ads-Initiative eher zweifelhaft ist. Hier bezahlen Unternehmen dafür, dass ihre Werbung trotz verwendeten Werbeblockers durchgelassen und auf die Whitelist gesetzt wird.

Weitere Veränderungen könnten sich bei mobiler Werbung dadurch ergeben, dass Google angekündigt hat, einen Werbeblocker für seinen Browser Chrome zu entwickeln. Dieser soll ab 2018 in der Desktop- und Mobil-Version des jeweils aktuellen Chrome ausgeliefert werden und die von der Coalition for Better Ads als störend empfundenen Werbeformen unterdrücken. Darunter fallen unter anderem Full-Page-Interstitials, Anzeigen, die sofort mit Ton starten, und Flash-Ads. Ob es hier ein vergleichbares Programm wie bei Adblock Plus / Eyeo geben wird, ist nicht bekannt.

Das könnte dich auch interessieren: