Schneller mit Adobe Illustrator arbeiten: Diese Infografik zeigt dir, wie

Du willst noch schneller mit dem Adobe Illustrator arbeiten? Academy Class hat in einer Infografik acht Tipps und Tricks aufbereitet, die genau das ermöglichen sollen.

Wer Vektorgrafiken erstellen will, greift meist zum Adobe Illustrator. Das Grafikprogramm lässt Nutzer Logos, Symbole oder Skizzen oder Illustrationen für Print und Web fertigen. Damit Grafiker und Illustratoren noch schneller mit dem Werkzeug arbeiten können, hat der Onlinekurs-Anbieter Academy Class in einer Infografik acht Tipps und Tricks für den Adobe Illustrator verpackt, die sicher noch nicht jedem bekannt sind.

Wer etwa dieselben Icons in verschiedenen Projekten nutzen will, kann dabei auf das Symbolbedienfeld zurückgreifen. Auch interessant: Im Bereich Farben kannst du schnell zwischen verschiedenen Farbräumen wechseln – zum Beispiel von RGB zu CMYK oder umgekehrt –, indem du die Shift-Taste gedrückt hältst und dabei auf den Farbwähler für das Farbspektrum klickst. Bestimmte Aktionen kannst du im Aktionsfeld automatisieren. Damit lassen sich dann etwa Änderungen in größerer Menge durchführen.

Adobe Illustrator: Shortcuts für Werkzeuge

Ebenfalls in der Übersicht enthalten sind Keyboard-Shortcuts für bestimmte Werkzeuge in Adobe Illustrator. Damit sollte das Wechseln zwischen den verschiedenen Werkzeugen schneller funktionieren. Im Blog von Academy Design finden sich weitere aktuelle Infografiken, die bei der Verwendung von Grafikprogrammen helfen sollen – etwa Tipps und Tricks für das Arbeiten mit Adobe Indesign.

Ein Klick auf untenstehende Vorschau öffnet die komplette Infografik

8 Tipps für Adobe Illustrator. (Infografik: Academy Class)

via digitalsynopsis.com