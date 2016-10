Adwords: Kunden können jetzt per SMS auf Anzeigen reagieren

Dank der neuen Nachrichtenerweiterung können potenzielle Kunden jetzt direkt über eine Adwords-Anzeige per SMS Kontakt zum Anbieter aufnehmen. Wir erklären euch, wie das Feature funktioniert.

Adwords-Anzeigen bekommen SMS-Feature

Adwords hat eine neue Funktion erhalten, die Werbetreibende mit potenziellen Kunden per SMS verbindet. Die sogenannte Nachrichtenerweiterung zeigt unterhalb der Anzeige einen Hinweis dazu an, dass der Kunde direkt eine Textnachricht an den Anbieter schreiben kann. Natürlich wird die Option nur auf dem Smartphone angezeigt.

Klickt der Besucher auf den Link, soll sich seine SMS-App öffnen, wo ihn eine vorgefertigte Nachricht an den Anbieter erwartet. Der Nutzer muss die Textnachricht daher nur noch absenden. Natürlich steht es dem Kunden aber frei, die Nachricht selbst anzupassen und eigene Fragen zum beworbenen Produkt oder Service zu formulieren.

Adwords: Kunden können per SMS auf Anzeigen reagieren. (Grafik: Google)

Adwords: Mit der Nachrichtenerweiterung bietet Google auch eine Alternative zum Kundenkontakt per Facebook-Messenger

Google bringt die Nachrichtenerweiterung zu einer Zeit in Stellung, in der Facebook seine Messaging-App mehr und mehr als Werkzeug zur Kundenkommunikation bewirbt. Auch der Chat-Bot-Trend ließe sich auf Anbieterseite sinnvoll mit der neuen Anzeigenoption verbinden. Fraglich bleibt, wie viele potenzielle Kunden wirklich per SMS mit einem Anbieter in Kontakt treten wollen.

Die Nachrichtenerweiterung wurde von einigen Adwords-Kunden bereits über die letzten paar Monate getestet. Anscheinend ist Google zufrieden mit der Performance und rollt die Funktion über die nächsten Wochen für einen größeren Teil der Adwords-Nutzer aus. Die Funktion an sich ist für die Werbetreibenden mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden. Allerdings werden die je nach SMS-Volumen ein System benötigen, um die Kundenanfragen zu beantworten.

