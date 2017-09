So reagiert Twitter auf den Einzug der AfD in den Bundestag

Die Alternative für Deutschland zieht in den Bundestag ein – 87 Prozent der Wähler gefällt das nicht. Ein Blick in die Meinungen einiger Twitter-Nutzer.

Einzug der AfD in den Bundestag: „Dass ich das noch mal erleben muss!“

Die Überschriften der Medien und die Meinungen der Bürger in den Kommentarspalten zur Wahlentscheidung sind vielfältig. Sie reichen von Häme für die CDU, CSU und SPD hinsichtlich der historisch schlechten Wahlergebnisse bis hin zu großem Erstaunen über den Erfolg der FDP. Das Hauptthema ist jedoch der Einzug der Alternative für Deutschland in den Bundestag. Wir haben an dieser Stelle kritische Stimmen aus Twitter gesammelt. So reagiert ein Teil des Netzes auf den Einzug der AfD in den Bundestag.

Rund 13 Prozent der wahlberechtigten Deutschen freuen sich für die AfD. Der Großteil reagiert darauf jedoch mit Angst und Verzweiflung.

Heute ist der letzte Tag, an dem man als Deutscher sagen kann: "Deutschland hat aus seiner Geschichte gelernt." — Gilda Sahebi (@GildaSahebi) September 24, 2017

Viele haben AfD gewählt weil sie sich nicht sicher fühlen. Nach Gaulands "Wir werden sie jagen" fühle ICH mich nicht mehr sicher! #BTW17 — Hannah Linda Heber (@HanLinHeber) September 24, 2017

Wenn deine weinende oma mit 81 jahren sagt "das ich das noch mal erleben muss das die Nazis in den Bundestag einziehen" #fckafd #BTW17 — Franziska (@franzis0815) September 24, 2017

Im ICE nach München. Alte Frau fragt meine Sitznachbarin nach Hochrechnung für die AFD. Antwort: “~13+%”. Alte Frau: “Nicht schon wieder!”. — chris bandicoot. (@onlinegott) September 24, 2017

Andere versuchen der Enttäuschung mit Humor zu begegnen.

Ich wünsche mir die Zeiten zurück, in denen sonntagabends "Schwiegertochter Gesucht" noch das Maximum an Schamgefühl war.#BTW17 — Kraftbiber (@Akira_86) September 24, 2017

60% haben aus Enttäuschung AfD gewählt. Hätten sich mal lieber Schokolade gekauft. Die ist braun UND hilft. #BTW17 — Knödelbacke (@lillali) September 24, 2017

Die Zahl der Sitze, die die AfD voraussichtlich erhält, sorgt für Aufregung.

88 Sitze für die AFD

Das Leben schreibt die besten Witze #BTW17 pic.twitter.com/NUQkVd85m3 — Schattenwolf  (@Schattenwolf_) September 24, 2017

Mmh, wo hab ich das schon mal gesehen… pic.twitter.com/L3kINyLyps — Ralph Caspers (@hyperjinx) September 24, 2017

Und dann gibt es die, die sich an einer Einordnung der Geschehnisse versuchen.

Hello world. Please notice: 87% of Germany are open-minded, tolerant people.We‘re devastated that we couldn‘t convince the other 13%. #btw17 — Lina Timm (@Luisante) September 24, 2017

AFD drittstärkste Partei!



Wir haben keine Flüchtlingskrise,

WIR HABEN EINE BILDUNGSKRISE!!!#BTW2017 — Halbfinne 🇫🇮 (@halbfinne) September 24, 2017

13% #AfD ist der Beweis dafür, dass "mehr Geld für Bildung" in den letzten Jahrzehnten leider eine hohle Phrase war. — JM Volckmann (@JmVolckmann) September 24, 2017

Die AfD spricht währenddessen einmal mehr „vom Volk“ – und bekommt eine klare Absage von vielen Wählern, dass sie nicht für das Volk sprechen sollten.

Um es an dieser Stelle nochmal ganz deutlich zu sagen: Ich gehöre nicht zu eurem Volk. Niemals. #lasttweet #BTW17 — Sebastian Weßling (@fluestertweets) September 24, 2017

Nach der Wahl ist vor der Wahl.

Übrigens, in unserer Themenwoche haben wir Netzpersönlichkeiten gefragt, was sie von der nächsten Bundesregierung erwarten und was für ein Deutschland sie sich bis 2030 erhoffen. Alle Artikel dazu haben wir euch hier bereitgestellt.

SaveSave