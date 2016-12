Cooler Zeitsparer: Plugin durchsucht 45 Affiliate-Netzwerke nach Partnerprogrammen

Das Browser-Plugin Affilitizer sucht das passende Partnerprogramm aus 45 Affiliate-Netzwerken. Mehr als 65.000 Ergebnisse enthält das Programm. Ein echter Zeitsparer.

Die Suche nach geeigneten Partnerprogrammen in Affiliate-Netzwerken kann viel Zeit fressen. Beispielsweise können Online-Shops wie Zalando in Affili.net, jedoch nicht in Zanox.com vertreten sein. Oder umgekehrt. Für Mode-Blogger zum Beispiel, die sich lieber auf ihre Inhalte anstatt auf die lästige Suche konzentrieren wollen, bietet Affilitizer.com jetzt eine nützliche Hilfe.

Browser-Plugin sucht passendes Partnerprogramm aus Affiliate-Netzwerken

Affilitizer durchsucht Affiliate-Netzwerke nach Partnerprogrammen. Ein Klick auf das Symbol genügt. (Screenshot: t3n.de)

„Die Suche nach geeigneten Partnerprogrammen in Affiliate-Netzwerken kann viel Zeit fressen.“

Einmal installiert, zeigt das Chrome-Plugin in der Google-Suche, wo etwa Marken oder Produkte vertreten sind. Geben Interessierte beispielsweise „Air Jordan 7“ in die Google-Suche ein, bekommen sie unter anderem „Flexoffers“, „Admitad“ und „Webgains“ angezeigt.

Insgesamt durchsucht Affilitizer 45 Affiliate-Programme – sowohl kleine wie Private-Netzworks als auch große wie Tradetracker. Zudem ermöglicht das Programm, Affiliate-Links direkt im Browser zu erstellen, allerdings nur für Ebay und Amazon. Es ist daher ein nützlicher und zeitsparender Helfer, den wir an der Stelle nicht unerwähnt lassen möchten. Hier geht es zur Projektseite.

