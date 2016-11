Affinity Designer: Kostengünstiges Vektor-Tool erscheint für Windows

Das kostengünstige Vektorbearbeitungswerkzeug Affinity Designer gibt es jetzt endlich auch für Windows. Zum Start wird der Preis nochmal reduziert.

Affinity Designer: Nach Mac-Version endlich auch für Windows

Mit dem Affinity Designer gibt es für Mac-Nutzer seit 2014 eine geldbeutelschonende Alternative zu den bekannten Vektorgrafik-Tools. Nach einer mehrmonatigen Beta-Phase haben die Macher endlich auch eine Windows-Variante veröffentlicht. Die soll alle Funktionen der Mac-Version mitbringen und sich zur Erstellung von Grafiken, Logos, Mock-Ups und zur UI-Gestaltung eignen.

Vektor-Tool: Affinity Designer erscheint bald auch in einer Windows-Version. (Screenshot: Affinity Designer)

Für Affinity Designer benötigt ihr die 64-bit-Version von Windows 7 oder höher. Das Programm soll regulär 49,99 US-Dollar kosten. Zum Start der Windows-Variante wurde der Preis jedoch vorübergehend auf 39,99 US-Dollar reduziert. Außerdem bekommen die ersten Käufer ein kostenloses UI-Kit obendrauf. Das soll mehr als 1.000 Icons, Panels und Buttons enthalten.

Serif Labs: Weitere Tools der Affinity-Familie

Neben dem Affinity Designer gibt es seit 2015 mit Affinity Photo auch ein Bildbearbeitungsprogramm für Bitmap-Dateien aus demselben Hause. Das Tool wurde kürzlich ebenfalls vom Mac auf Windows portiert und kostet genauso viel wie das Vektorprogramm. Mit Affinity Publisher arbeitet der Hersteller Serif Labs darüber hinaus auch an einer professionellen Desktop-Publishing-Software. Die soll gegen Ende 2016 beziehungsweise Anfang 2017 in die Beta-Phase gehen. Es bleibt allerdings anzunehmen, dass auch die Publishing-Software zunächst in einer Mac-Variante auf den Markt kommen wird.

