MIT-Forscher verwandeln Luftverschmutzung in Tinte – und verkaufen sie auf Kickstarter

Ein Team ehemaliger MIT-Wissenschaftler hat eine Methode entwickelt, um Luftverschmutzung in Tinte umzuwandeln. Die könnt ihr jetzt erstmals auf Kickstarter erwerben.

Air-Ink: Abgase werden zu schwarzer Tinte

Bis wir in einer Welt leben, in denen Verbrennungsmotoren eher die Ausnahme als die Regel sind, dürfte es noch eine ganze Weile dauern. Immerhin gibt es aber auch heute schon eine Reihe an Methoden, um die Luftverschmutzung durch Verbrenner einzudämmen. Eine besonders interessante hat das indische Startup Graviky Labs über die letzten drei Jahre entwickelt. Dabei werden die Abgase über einen speziellen Aufsatz direkt an Auspuffen und Schornsteinen gefiltert. Anschließend werden diese Rückstände über einen chemischen Prozess in etwas Sinnvolles umgewandelt: Tinte.

Air-Ink: Die Tinte wird aus Abgasen gewonnen. (Grafik: Graviky Labs)

Die ursprüngliche Idee kam den Machern, als sie noch am renommierten MIT-Media-Lab geforscht haben. Anschließend haben sie die Technik verfeinert und wollen ihre Air-Ink getauften Tinte nun erstmals an Endverbraucher verkaufen. Dazu haben sie eine Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen, über die ihre Air-Ink in verschiedenen Varianten verkauft wird. Das angestrebte Ziel von 14.000 US-Dollar hat die Crowdfunding-Kampagne bereits überschritten.

Air-Ink: 30 bis 40 Minuten Auto-Abgase reichen für eine Stift-Füllung

Air-Ink wird auf Kickstarter in Form von verschiedenen Stiften und als 150-Milliliter-Tintenfass verkauft. Ein Stift soll die Abgase enthalten, die ein Auto mit Verbrennungsmotor im Schnitt innerhalb von 30 bis 40 Minuten produziert. Gesammelt werden die Abgase in Indien, einem Land mit extrem hoher Luftverschmutzung.

Graviky Labs verspricht, dass ihre Tinte unschädlich für ihre Nutzer ist. Die im Abgas enthaltenen Schwermetalle werden herausgefiltert und von einem entsprechenden Anbieter recycelt. Eine flächendeckende Lösung für das weltweite Problem der Luftverschmutzung mag Air-Ink zwar nicht darstellen, immerhin landen die gesammelten Schadstoffe aber nicht in der Luft und den Lungen von Menschen, sondern auf Papier.