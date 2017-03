94-jähriger Li-Ion-Akku-Erfinder präsentiert neue Schnelllade-Technologie

Er gilt als Miterfinder der Lithium-Ionen-Akkus. Jetzt hat der 94-jährige John Goodenough eine Schnelllade-Technologie vorgestellt, mit der ein Akku in nur einer Minute aufgeladen werden können.

Neuartiger Akku: Durchbruch an der Uni Texas?

Als „Durchbruch“ bezeichnet die Universität Texas, an der der mittlerweile 94-jährige Miterfinder der Lithium-Ionen-Akkus John Goodenough lehrt, die neue Schnelllade-Technologie. Die von einem von Goodenough geleiteten Forscherteam entwickelte Technologie soll günstigere und haltbarere Akkus für Smartphones, Mobilgeräte und Elektroautos ermöglichen, die sich zudem deutlich schneller aufladen lassen als aktuell verfügbare Akkus.

Akku alle? Neue Technologie soll dafür sorgen, dass Akkus länger durchhalten und schneller geladen werden können. (Bild: Shutterstock)

„Kosten, Sicherheit, Energiedichte, Lade- und Entladegeschwindigkeit sowie die Lebensdauer sind entscheidend, etwa um die Verbreitung von Elektroautos zu steigern. Wir glauben, dass unsere Entdeckung viele der Probleme löst, die den heutigen Batterien innewohnen“, wird Goodenough in einer Mitteilung der Uni Texas zitiert. Die Technologie wird im Magazin „Energy & Environmental Science“ beschrieben.

Die neuen Solid-State-Akkus der Forscher haben angeblich eine mehr als dreimal so hohe Energiedichte wie aktuelle Lithium-Ionen-Akkus. Dadurch könnte etwa die Reichweite von Elektroautos erhöht werden. Zudem soll die Zahl der Ladezyklen gesteigert werden können, damit wären die neuen Akkus haltbarer als die aktuelle Generation. Außerdem sollen sie schneller als bisher wieder aufgeladen werden können – innerhalb von Minuten statt in Stunden, wie es heißt.

Akku soll bei Minusgraden funktionieren und nicht explodieren

Statt auf flüssige Elektrolyte wie bisher setzen die Forscher auf solche aus Glas. Dadurch wird der Einsatz von Alkali-Metall-Anoden möglich. Das hat neben den oben genannten Möglichkeiten auch den Vorteil, dass es nicht mehr zu Bränden oder Explosionen kommen soll. Außerdem sollen umweltfreundlichere Materialien verwendet werden können, statt Lithium etwa kostengünstiges Natrium. Und: Die Batterien funktionieren auch bei minus 20 Grad, sicher eine weitere gute Nachricht für viele Elektroautofahrer.

Allerdings wurden in den vergangenen Jahren schon öfter Durchbrüche bei der Akku-Technologie verkündet – umgesetzt worden ist bisher noch keine. Erst vor wenigen Monaten haben Forscher der University of Central Florida den Prototyp eines flexiblen Superkondensator-Akkus entwickelt, der innerhalb von Sekunden geladen werden soll. Das Startup Solid Energy hat im August 2016 einen Akku gezeigt, mit dem sich die Laufzeit verdoppeln lässt. Samsung hatte schon im Juni 2015 eine Lösung vorgestellt, wie die Kapazität in Lithium-Ionen-Akkus verdoppelt werden kann.