Neue Akku-Technologie soll in Sekunden geladen sein und für Tage halten

Bei dem neuen Superakku handelt es sich derzeit zwar nur um eine Machbarkeitsstudie, diese klingt aber durchaus vielversprechend. Denn der Akku-Prototyp soll sich den Forschern zufolge 30.000 Mal aufladen lassen können, ohne seine Leistung zu verlieren – bei Lithium-Ionen-Akkus setzen Alterungserscheinungen schon nach etwa 1.500 Ladezyklen ein, so die Forscher. Außerdem gehen die Entwickler davon aus, dass der Akku nicht schon nach einem oder zwei Tagen, sondern erst nach einer Woche wieder aufgeladen werden muss. Ist der Akku einmal leer, soll er innerhalb weniger Sekunden wieder voll aufgeladen werden können.

Die lange Lebensdauer und die rasche Aufladung der neuen Akkus kann dadurch erzielt werden, dass es sich um Superkondensatoren handelt, bei der Energie statisch gespeichert wird. Bei der Technologie, die bei Lithium-Ionen-Akkus zum Einsatz kommt, sind chemische Reaktionen zur Energiespeicherung vonnöten. Bei der herkömmlichen Akkutechonologie sind zudem zwei Material-Schichten mit großen Oberflächen notwendig, die die Akkus entsprechend groß und schwer machen. Beim Superkondensator kommen zwar auch zwei Lagen zum Einsatz – diese sind aber nur „ein paar Atome dick“.