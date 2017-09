„Alexa, bestell mir ein Tablet”: Amazons neues Fire HD 10 versteht euch aufs Wort

Amazon will die Nutzung seines Sprach-Assistenten überall ermöglichen. Mit dem neuen Fire-HD-10-Tablet könnt ihr Alexa durch die Wohnung tragen – der Assistent reagiert auf Zuruf.

Fire HD 10: Amazons erstes Tablet mit Alexa Hands-free

Amazon hatte mit seinem Echo Show im Mai dieses Jahres eine Echo-Box mit Display vorgestellt. Dabei werden Alexa-Sprachbefehle visuell ergänzt, was im vielen Fällen durchaus sinnvoll ist. Beispielsweise könnt ihr auf diesem Wege Kochrezepte einsehen, oder euch das Wetter für die nächsten Tage anzeigen lassen, wie es schon beim Fire TV Stick möglich ist. Falls ihr eine Smart-Home-Anlage mit Kamera im Haus oder der Wohnung habt, könnt ihr auf dem Display sehen, wer vor der Tür steht, oder wer im Garten herumlärmt.

Ebenso besteht die Möglichkeit, Alexa zu bitten, den Kalender anzuzeigen, ein bestimmtes Lied abzuspielen, oder einen Film zu starten, anzuhalten oder zwei Minuten vorzuspulen. Auch das Vorlesen von Hörbüchern (per Audible) und das Beantworten von Fragen wird unterstützt.

Amazon Fire HD 10 mit Alexa Hands-free – die Visualierung von Funktionen und Skills wird laut Amazon kontinuierlich ausgeweitet. (Bild: Amazon)

Einen ähnlichen Funktionsumfang, allerdings mit weniger kräftigen Lautsprechern an Bord, soll das neue Tablet Fire HD 10 bieten. Das Tablet unterstützt als erstes die sogenannte Alexa-Hands-free-Funktion, mit der ihr den Assistenten per Hotword „Alexa“ aktivieren und Aktionen ausführen lassen könnt. Das „Alexa“-Tablet bietet den gleichen Funktionsumfang wie ein Echo, mit dem Unterschied, dass ihr das Tablet mit euch herumtragen und andere Inhalte konsumieren, Mails lesen oder Surfen könnt.

Bilder Amazon Fire HD 10 mit Alexa Hands-free. (Bild: Amazon) 1 von 9

Anzeige

Amazon Fire HD 10: Bis zu 10 Stunden Laufzeit und mit Dolby-Atmos-Sound

Softwareseitig basiert das Fire HD 10 wie die weiteren Fire-HD-Tablets auf Amazons Fork Fire OS. Beim neuen Tablet findet ihr auf dem linken Homescreen die neue Seite „Für Sie“, auf der eure zuletzt genutzten Apps und Inhalte wie Bücher, Musik und Filme und auch Familienfotos, sofern sie auf Prime-Photos abgelegt sind, zu finden sind. Der smarte Homescreen soll Amazon zufolge im Laufe der Zeit lernen, was für den Nutzer interessant ist, und unterbreitet darauf basierend weitere Vorschläge.

Amazon Fire HD 10 mit Alexa Hands-free. (Bild: Amazon)

Ebenso smart, aber nicht neu: On Deck. Mit dieser Funktion lädt Amazon, sofern aktiviert, automatisch populäre Prime-Filme, Episoden eurer zuletzt gesehenen Serien und Amazon-Originals auf das Fire-Tablet, wenn ihr euch im WLAN-Netz befindet.

In Sachen Hardwareausstattung ist das Fire HD 10 ab einem Preis von 159,99 Euro für Prime-Mitglieder (179,99 Euro ohne Prime) recht solide: Das Zehn-Zoll-Display löst mit Full-HD (1.920 x 1.080 Pixel) auf, der interne Speicher misst 32 Gigabyte (optional 64 Gigabyte) und ist per Micro-SD-Karte erweiterbar und der Arbeitsspeicher ist zwei Gigabyte groß. Beim Prozessor handelt es sich um einen Quad-Core-Chip mit 1,8 Gigahertz eines nicht genannten Herstellers. Für guten Sound ist ein Stereolautsprecher mit Dolby-Atmos Audio an Bord. Beim WLAN-Modul setzt Amazon auf Dual-WLAN nach ac-Standard. Zur Aufnahme von Fotos oder Videotelefonie sind zwei Kameras verbaut. Der Preis für die größere Variante mit 64 Gigabyte Speicher beträgt für Prime-Mitglieder 189,99 Euro, Nichtmitglieder zahlen 209,99 Euro. Die neuen Fire HD 10 kann ab sofort bestellt werden.

Alexa kommt auch auf ältere Fire-HD-Modelle – Hands-free nicht

Besitzer eines älteren Fire-HD-Tablets kommen in einem etwas begrenzten Umfang auch in den Genuss von Alexa. Amazon wird „in Kürze“ alle Modelle mit einem Update versehen. Die „Hands-Free“-Funktion bleibt aber dem Topmodell Fire HD 10 vorbehalten. Das bedeutet, Alexa kann auf anderen Tablets nicht per Sprachbefehl, sondern über einen Langdruck auf den Homebutton aktiviert werden.

Weiterführende Artikel: