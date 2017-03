Ohne zusätzliche Hardware: Alexa kommt aufs iPhone

US-Amerikaner können jetzt Siri-Konkurrentin Alexa in der Amazon-iOS-App nutzen – und zwar ohne zusätzliche Hardware. Wann das Feature in Deutschland erscheint, ist noch nicht bekannt.

Alexa ist ab sofort für iPhone- und iPad-Nutzer über die Amazon-App für iOS verfügbar – allerdings zunächst nur in den USA. Laut Angaben auf der Website des Online-Giganten sollen dort alle bislang bekannten Features der digitalen Assistentin nun auch auf offiziellem Wege über Apples Mobil-Geräte aufgerufen werden können. Bislang war der Zugriff auf Alexa ohne Amazon Echo nur über Drittanbieter-Apps möglich. Die Integration soll innerhalb weniger Tage für alle US-amerikanischen Nutzer abgeschlossen sein. Wann das Feature in Deutschland ausgerollt wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Vom Wetterbericht bis zur Smart-Home-Steuerung

Statt wie bisher einfache Stichworte für die Katalogsuche zu diktieren, können die App-Nutzer nun über das bereits bekannte Mikrofon-Icon neben der Suchleiste mit Alexa kommunizieren. So ist es beispielsweise möglich, per Sprachbefehl mit Alexa das Internet zu durchsuchen, Musik abzuspielen, Wetter- und Routeninformationen abzurufen und – oh Wunder – einzukaufen. Doch das ist längst noch nicht alles: Mit Hilfe der so genannten Skills sollen Nutzer die Möglichkeit bekommen, sogar ihre Smart-Home-Geräte über die App anzusteuern. Diese Skills müssen allerdings in der separaten Alexa-App oder im Browser konfiguriert werden.

Alexa auf iOS: Noch keine echte Konkurrenz für Siri

Bislang war Alexa offiziell ausschließlich über Amazon Echo/Dot verfügbar. (Bild: Amedley / Shutterstock)

Von einem konkreten Angriff auf Apples iOS-integrierte Assistentin Siri ist Amazon damit aber noch ein gutes Stück entfernt. Ein Grund dafür ist der lange Weg, den die Nutzer zurücklegen müssen, um Alexa zu erreichen: Während Siri selbst bei gesperrtem iPhone aufrufbar ist, müssen Alexa-Nutzer erst das iPhone entsperren und die Amazon-App starten.

Auch interessant in diesem Zusammenhang: Amazon Echo: Die nützlichsten Sprachbefehle für Alexa und Für neue Alexa-Skills: Amazon lockt Entwickler mit AWS-Gutschrift