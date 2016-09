Googles Whatsapp-Alternative Allo ist da – das kann der neue Messenger

Google hat seine Whatsapp-Konkurrenz Allo offiziell angekündigt. Das kann der neue Messenger mit dem smarten Google Assistant und optionaler Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an Bord.

Allo: Googles Messenger mit Machine-Learning-Assistenz

Der Google Assistant sagt brav „Allo “. (Screenshot: t3n)

Google hatte seinen Messenger Allo im Zuge seiner Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai dieses Jahres vorgestellt. Schon zu diesem Zeitpunkt hieß es, dass der Messenger im Laufe des zweiten Halbjahres veröffentlicht wird. Jetzt ist er da – und es ist die erste Anwendung, die den Google Assistant an Bord hat. Dabei handelt es sich gewissermaßen um eine smartere Weiterentwicklung von Google Now, die sich maschinelles Lernen zunutze macht. Der Assistant trägt noch den Zusatz „Preview“, was bedeutet, dass der smarte Assistent noch nicht ganz fertig ist.

Allo ist in erster Linie ein Messenger, mit dem Nachrichten, Bilder, animierte GIFs, Links, der eigene Standort, kurze Audio-Nachrichten und Videos an einen oder mehrere Empfänger gesendet werden können. Wie bei Snapchat oder auch neuerdings bei Whatsapp können Fotos bemalt oder um Text ergänzt werden. Darüber hinaus könnt ihr bei Bedarf einzelne Nachrichten vergrößert oder verkleinert darstellen. Um diese Funktion zu nutzen, ist ein Langdruck auf den Absende-Button erforderlich, woraufhin ein Schieberegler erscheint. Praktisch: Im Unterschied zu Hangouts könnt ihr einzelne Nachrichten löschen. Ebenso positiv ist die integrierte Suchfunktion, mit der sowohl Konversationen als auch einzelne Gespräche durchsucht werden können – eine Funktion, die bei Hangouts fehlt.

So sieht die Aufnahme von Sprachnachrichten bei Allo aus. (Bild: Android Police)

Selbstredend können auch Emojis verschickt werden – ihr könnt aber auch aus einem reichhaltigen Angebot an Stickern wählen, die Google eigens für Allo hat entwerfen lassen. Drei Sticker-Sets sind dabei vorinstalliert, 26 weitere Sets könnt ihr bei Bedarf nachinstallieren.

Ein Blick auf einige Sticker:

Allo: Der Google Assistant als „Mädchen für alles“

Allo ist die erste App mit dem Google Assistant an Bord. (Bild: Google)

Durch den stets im Hintergrund aktiven Google Assistant wird der Nachrichtenverlauf analysiert. Mit dem Machine-Learning-Algorithmus lernt der Assistant das Diskussionsverhalten und eure Reaktionsweise kennen und schlägt mithilfe der „Smart-Reply-Funktion“ automatische Antworten vor. Außer Textbausteinen werden auch Emojis, Sticker und geteilte Fotos richtig erkannt und interpretiert.

Ein Blick in Allo und den Google Assistant

Allo ist aber mehr als nur ein Messenger, denn mithilfe des Assistant könnt ihr euch das Wetter in regelmäßigen Abständen anzeigen lassen, einen Timer oder den Wecker stellen. Außerdem kann der Assistant euch Wissensfragen beantworten, bestimmte Sportergebnisse anzeigen und bei der Suche nach einem Restaurant helfen. Falls euch langweilig ist, kann der Assistant euch unterhaltsame Videos zeigen, Gedichte vortragen oder Witze erzählen. Selbst Casual-Games wie Tic-Tac-Toe könnt ihr im Messenger spielen.

Der Google Assistant kann direkt in Konversationen mit anderen genutzt werden. (Bild: Google)

Der Assistant beherrscht noch viele weitere Funktionen, die euch den Alltag erleichtern sollen. Der Austausch mit dem Assistant erfolgt im Unterschied zu Google Now strikt in Textform, eine Sprachausgabe ist (noch) nicht vorhanden. Langfristig soll der Assistant allerdings dazu in der Lage sein, Konversationen zu führen – unter anderem in der Alternative zu Amazon Echo: Google Home.

Wie eingangs erwähnt, befindet sich der Google Assistant noch in der Preview-Phase. Damit verbunden ist die Einschränkung der Sprachauswahl. Der Assistant steht derzeit ausschließlich auf Englisch zur Verfügung, wohingegen der Messenger-Teil schon vollständig lokalisiert worden ist. Das trübt den erst einmal positiven Gesamteindruck der optisch frisch erscheinenden und schnellen App.

Google Allo braucht eure Telefonnummer – nur ein Gerät pro Nummer

Allo merkt sofort, wenn ihr euch auf einem weiteren Gerät anmeldet. (Screenshot: t3n)

Habt ihr Allo installiert, ist es zur Nutzung erforderlich, euch mit eurer Telefonnummer zu identifizieren. Erst dann steht der Messenger zur Verfügung. Wie bei WhatsApp verhält es sich so, dass ihr Allo nur auf einem Gerät nutzen könnt. Installiert ihr die App auf zwei Geräten gleichzeitig, wird die App auf einem Smartphone deaktiviert – enttäuschend. Darüber hinaus existiert kein Web-Client: Allo ist also Smartphone only. Die App wird aber immerhin für Android-Smartphones und iPhones angeboten. Dennoch: Eine zusätzliche Möglichkeit der Nutzung auf dem Desktop à la Whatsapp oder Google Hangouts wäre wünschenswert.

Allo bietet nur eine optionale Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. (Bild: Google)

Ein weiterer Faktor, der aus technischer Sicht nachvollziehbar, aber aus Nutzerperspektive womöglich viele verärgern dürfte, ist das Fehlen einer standardmäßig aktivierten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Seitdem sogar Whatsapp komplett verschlüsselt, gehört diese Funktion eigentlich zum guten Ton. Es sei allerdings erwähnt, dass Allo eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an Bord hat – diese ist aber optional und muss bei jedem Chat manuell aktiviert werden. Zusätzlich könnt ihr den verschlüsselten Nachrichten ein Ablaufdatum geben.

Googles Allo weiß in vielen Bereichen zu gefallen und der erste kurze Testlauf mit dem Messenger lief erfreulich rund. Ob das Fehlen genannter Funktionen ein Ausschlusskriterium für Nutzer ist, bleibt abzuwarten. Dass Allo es als neuer Messenger auf dem Markt nicht leicht haben wird, steht außer Frage, denn Whatsapp besitzt eine starke Position, außerdem gibt es eine große Anzahl an Apps, die als Whatsapp-Alternative fungieren wollen. Wir können davon ausgehen, dass Google seinen Allo-Messenger zusammen mit der Videochat-App Duo auf künftigen Android-Geräten – mit Sicherheit aber seinen kommenden Pixel-Smartphones – vorinstallieren wird, um eine möglichst breite Nutzerbasis zu erlangen. Ob das den erwünschten Erfolg bringt, wird die Zeit zeigen.

Allo wird in den nächste Tagen für alle Interessenten freigegeben. Android-User, die die App schon jetzt installieren wollen, können sie sich bei APK-Mirror herunterladen und per Sideload installieren.