Neues Allzeithoch: Bitcoin kratzt an 5.000-Dollar-Marke

Trotz Gegenwinds aus Politik und Wirtschaft setzt Bitcoin seinen Aufwärtskurs fort. Am Dienstag wurde ein neues Allzeithoch, nicht aber die 5.000-Dollar-Marke erreicht.

Bitcoin: Neues Allzeithoch nach rasanter Talfahrt

Bitcoin-Anleger hatten es in den vergangenen Wochen nicht leicht. Nachdem der Wert der Kryptowährung Anfang September mit 4.921 US-Dollar einen neuen Höchststand erreicht hatte, ging es in den folgenden zwei Wochen rasant bergab – bis Mitte September nur noch 2.900 US-Dollar zu Buche standen. Seitdem ging es im Zickzackkurs wieder nach oben. Am Dienstag wurde der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge mit 4.926 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht.

Bitcoin-Kurs 2017 bisher verfünffacht. (Foto: Shutterstock / Tom Stepanov)

Für die zwischenzeitliche Talfahrt hatten vor allem Nachrichten aus China, einst der größte Bitcoin-Markt, gesorgt. Dort hatte die Regierung angekündigt, die sogenannten Initial Coin Offerings zu verbieten. Außerdem wurde bei einer Reihe von Bitcoin-Börsen der Stecker gezogen. Für einen kräftigen Ausschlag nach unten hatte zudem die Aussage des JP-Morgan-Chefs Jamie Dimon gesorgt, der Bitcoin als „Betrug“ bezeichnet und die Euphorie um die Kryptowährungen mit der Spekulation mit Tulpenzwiebeln in Holland im 17. Jahrhundert verglichen hatte.

Bitcoin: Schlechte Nachrichten halten Aufwärtskurs nicht auf

Trotz anhaltend schlechter Nachrichten, etwa dem ICO-Verbot in Südkorea oder der möglichen Beschränkung des Zugangs zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen in Russland, könnte Bitcoin in den kommenden Tagen die historische 5.000er-Marke knacken. Der Wert eines Bitcoins hat sich seit Jahresbeginn verfünffacht. Erst Mitte August hatte der Bitcoin-Kurs erstmals bei 4.000 US-Dollar notiert – nur zwei Wochen, nachdem die Marke von 3.000 US-Dollar gefallen war.

