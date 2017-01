Das altbekannte Google+ wird am 24. Januar abgedreht

Google verabschiedet sich von der klassischen Ansicht seines früheren sozialen Netzwerks. Das Unternehmen betont aber, dass Google+ noch lange nicht am Ende ist.

Google+ als Community-Plattform

Google+ in seiner einstigen Form ist ab 24. Januar nicht mehr verfügbar. Im Jahr 2015 begann Google, das soziale Netzwerk in eine Community-Plattform umzubauen und präsentierte im Zuge dessen ein neues Design. Wer dieses nicht wollte, konnte zur klassischen Ansicht zurück wechseln. Diese wird es in einigen Tagen allerdings nicht mehr geben, informiert das Unternehmen in seinem offiziellen Blog.

In den vergangenen zwei Jahren hat Google+ den Fokus auf Communities und Pinterest-ähnliche Collections gelegt, diese Strategie will die Alphabet-Tochter weiter verfolgen. Gerüchte über ein baldiges Ende der Plattform dementiert Google: „Nur weil wir uns vom klassischen Google+ verabschieden, heißt das nicht, dass wir nicht an der neuen Version weiterarbeiten.“ Seit 2016 gab es eigenen Angaben zufolge 5o Updates.

Im November 2015 präsentierte Google+ sein neues Design, das jetzt die klassische Ansicht endgültig ablöst. (Screenshot: Google+)

Neues Feature für bessere Diskussionen

Mit dem Ende der alten Ansicht bringt Google+ am 24. Januar ein Feature zurück: Mit „Events“ können Nutzer ähnlich wie bei Facebook Events erstellen und dazu einladen. Außerdem zeigt das Portal bei Diskussionen neuerdings nur die besten Kommentare an und versteckt minderwertigere Beiträge.

Google+ ging im Juni 2011 an den Start. Weil sich das soziale Netzwerk nicht gegen Facebook durchsetzen konnte, reduzierte Google in den vergangenen Jahren die Relevanz der Plattform bei anderen Google-Diensten.