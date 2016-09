Wenn du diese Technologien noch kennst, bist du offiziell alt

Du hast noch mit Walkman, Pager und Minidisc herumhantiert? Glückwunsch, dann bist du offiziell alt. Technologien und Geräte, mit denen die Youngsters kaum noch etwas anfangen können.

Es gab einmal eine Zeit, da konnten Mobilfunkgeräte nur telefonieren beziehungsweise allenfalls SMS verschicken, Videospiele-Helden liefen noch in 8-Bit-Optik über die Bildschirme und Dateien wurden per Laser auf handgroße, runde Speichermedien gebrannt. Du erinnerst dich daran? Dann gehörst du mit ziemlicher Sicherheit einer Generation an, die von Jugendlichen inzwischen als „alt“ bezeichnet wird.

Walkman, Pager und Minidisc? „Ah, hab ich schon mal in einem Film gesehen!“

Die MD wurde im Mai 1991 vorgestellt, der Verkauf entsprechender Wiedergabe- und Aufnahmegeräte begann im November 1992 mit dem Sony MZ-1. (Bild: Wikipedia)

Es ist noch gar nicht so lange her, als mir das so richtig bewusst wurde. Ich wurde von fast zehn Jahre jüngeren Studenten in die Nachbar-WG zum Biertrinken eingeladen. Wir unterhielten uns über dies und das: Absolute Beginner vs. Fatoni, Carhartt vs. OBEY, Facebook vs. Snapchat.

Eben alles, was man so in der letztjährigen Popkultur abzugleichen hat, wenn sich 20-Jährige mit einem 30-Jährigen austauschen. Irgendwann nach zwei, drei Bieren begann ich, die Bilder einiger Gadgets und Technologien zu googlen und sie am Tisch zu zeigen. Was ich erhielt, waren teils fragende Blicke. Was ich entgegnete, waren hochgezogene Augenbrauen.

„Ah, hab ich schon mal in einem Film gesehen!“

Während die Anwesenden von Walkman und Macintosh zumindest schon mal was gehört und gesehen hatten, waren Gadgets wie Pager oder Communicator ziemlich unbekannt. „Ah, hab ich schon mal in einem Film gesehen“, war allenfalls die Antwort.

Ein paar der Technologien, die ich an diesem Abend herumzeigte, habe ich hier aufgeführt. Wer mindestens sechs von ihnen noch selbst in Gebrauch hatte, darf sich ab jetzt offiziell zum „alten Eisen“ zählen. Erzähl gerne in den Kommentaren, wie viele dieser Geräte du noch selbst benutzt hast.

Meine drei liebsten Gadgets näher erklärt:

1. Walkman (1979)

Der erste Walkman TPS-L2 von Sony erschien im Jahr 1979. Es folgten etliche weitere Modelle. JEDER hatte damals einen Walkman. (Foto: Wikipedia)

Ach ja, der Walkman. Der erste seiner Art, der Sony TPS-L2, kam am 1. Juli 1979 auf den Markt. Während der 80er-Jahre war er das Statussymbol unter Jugendlichen schlechthin, die ihre Mixtapes fortan immer bei sich trugen und unterwegs hörten. Die Ära des Walkmans hielt lange an und wurde erst später durch den Discman beendet. Wobei man sagen muss, dass das portable Kassetten-Abspielgerät immerhin noch bis 2004 über 335 Millionen Mal verkauft wurde. Der Walkman war mein erstes Gadget, mein erstes Lifestyle-Produkt sogar.

2. Nintendo Entertainment System (1983)

Das Nintendo Entertainment System (abgekürzt NES) ist eine 8-Bit-Videospielkonsole von Nintendo. Sie kam 1983 auf den Markt. (Bild: Wikipedia)

Das NES war für viele Kids der 80er-Geburtenjahrgänge die erste Spielekonsole. Der graue Kasten kam 1983 auf den Markt und belebte die – zu der Zeit ziemlich ins Straucheln geratene – Gaming-Branche neu. Lange Zeit galt das NES mit über 60 Millionen verkauften Exemplaren als die meistverkaufte Konsole überhaupt. Auch viele heute bekannte Spiele-Helden sind durch das Nintendo Entertainment System bekannt geworden – beispielsweise die Super Mario Brothers, Link und viele mehr.

3. Casio VDB-1000 (1991)

Casio und Data Bank stellten bereits 1990 die Armbanduhr VDB-1000 vor, die mit Touch und Apps lief. Quasi der Vorgänger der heutigen Smartwatches? (Screenshot: YouTube)

Die Casio VDB-1000 ist ein Modell aus der „Data Bank“-Produktreihe, das Anfang der 90er-Jahre erschien und ein neuen Meilenstein im Bereich der Digital-Uhren markierte. Anders als die herkömmlichen Produkte dieser Art hatte das Casio-Modell nämlich einen Touch-Screen und bot dem Träger bahnbrechende Funktionen wie zum Beispiel ein Telefonbuch, einen Terminplaner, eine interaktive Weltkarte, eine Notizfunktion und einen Taschenrechner, der mit acht Stellen ausgestattet war. Die Uhr erlebte damals definitiv einen echten Nerd-Kult – grandioses Gerät.

Und was noch? Hier könnt ihr alle 14 Geräte sehen!