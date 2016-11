Alternative Traffic-Quellen: Warum du nicht nur auf Google setzen solltest

Google ist nicht einmal die halbe Miete. Wer einen Großteil seiner Besucher über die Suchmaschine aus Mountain View generiert, riskiert sein Unternehmen – so argumentiert Mario Jung in seinem Gastartikel.

„Können Sie dafür sorgen, dass ich besser über Google gefunden werde?“

Mit dieser Frage werde ich häufig konfrontiert. Und, mal ehrlich: Wenn du überlegst, wie du mehr Besucher auf deine Website locken kannst, ist der Gedanke naheliegend, sie besser in Deutschlands meist genutzter Suchmaschine zu platzieren.

Viel wichtiger aber ist die Frage: Ist das immer sinnvoll?

Seriös aufgebauter Traffic über Google ist nachhaltig, aber keine Konstante. Es ist ein Verdrängungswettbewerb, bei dem in einigen Branchen mit harten Bandagen gekämpft wird. Mehr Reichweite über Suchmaschinen hat deshalb auch Nachteile.

Handelst du als Geschäftsführer fahrlässig?

Nehmen wir an, du betreibst einen florierenden Online-Shop. Die Zahl der Käufe steigt monatlich um einen zweistelligen Prozentwert. 80 Prozent deiner Besucher und 85 Prozent deiner Umsätze kommen über Google. Du stellst Mitarbeiter ein und drehst an der Wachstumsschraube. Auf einmal kommt alles anders als erwartet. Du verlierst ganz plötzlich fünf deiner wichtigsten Rankings. Der Traffic bricht von einem auf den anderen Tag um 60 Prozent ein, die Umsätze fallen in den Keller. Du verdienst nicht mehr genug, um die Fixkosten und vor allem die Mitarbeiter zu bezahlen.

Screenshot: Google Analytics

Dieses Szenario ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern regelmäßige Realität. Uns erreichen häufig Kundenanfragen von Onlineshops, bei denen Google den mit Abstand größten Anteil des Traffics liefert. Aus nachvollziehbaren Gründen, denn sehr viele Shop-Betreiber schaffen es auch ohne professionelle Hilfe, über Google ein ansehnliches Trafficvolumen aufzubauen. Erst ab einer gewissen Größe wird die Hilfe von Agenturen in Anspruch genommen und erst dann wird Unternehmern häufig deutlich, welche Möglichkeiten abseits von Google liegen und wie sie zur Reichweitensteigerung sowie der Risikodiversifizierung taugen. Den über Google generierten Traffic auszubauen, macht Sinn – nicht aber, ohne andere Kanäle zu berücksichtigen.

Wie sollte der Traffic verteilt sein?

Wie viele Besucher über Google vertretbar sind, lässt sich nicht pauschalisieren. Der Mix ist vor allem von der jeweiligen Branche abhängig, weil etwa Affiliate-Marketing für einen Online-Shop ein wichtiger Traffic-Kanal sein kann, für eine News-Seite aber nahezu keine Bedeutung hat. Ich halte es für bedenklich, wenn ein einziger Kanal mehr als 20 Prozent des gesamten Traffics generiert. Und das gilt nicht nur für Google, sondern in gleicher Weise auch für Facebook oder andere Kanäle. Der einzige Traffic, bei dem mehr immer auch besser ist, ist der sogenannte „Direct Traffic“. Er verdeutlicht in gewisser Weise den Bekanntheitsgrad und die Markenbildung.

Welche alternativen Traffic-Quellen gibt es?

Potenzielle Traffic-Quellen gibt es zur Genüge. Oftmals bezieht eine Website schon Traffic über Suchmaschinen oder andere Suchsysteme – nur weitaus weniger, als möglich wäre. Bevor ich ins Detail gehe, möchte ich diese Traffic-Quellen aber in zwei große Traffic-Kategorien unterschieden:

Traffic-Quellen, die selbst stark von Suchmaschinen abhängig sind und

Traffic-Quellen, die unabhängig von Suchmaschinen sind.

Alternative Traffic-Quellen mit hoher Abhängigkeit von Suchmaschinen

Besucher über diese Quellen teilen in der Regel viele gute Merkmale mit über Google gewonnenen Besuchern, etwa eine hohe Verweildauer, eine niedrige Absprungrate oder viele Seitenaufrufe pro Sitzung. Ich nenne sie und gebe jeweils einen konkreten Tipp, wie man sie nutzen kann.

Gastartikel

Nutze die Stärke anderer Portale. Ein gutes Beispiel hierfür ist dieser Artikel selbst. Durch diesen Gastartikel profitiere auch ich von der hohen Sichtbarkeit von t3n.de. Machen wir doch einfach einen Selbsttest: Wie bist du auf t3n.de gekommen? Wenn dieser Artikel bereits einige Tage, Wochen oder Monate online ist, lautet deine Antwort häufig „Google“.

Genau dieser Prozess lässt sich auch auf deine Branche übertragen. Recherchiere passende Keywords, schreibe passende Gastartikel und publiziere sie bei Branchenmedien. So profitierst du langfristig von konstanten Besucherzahlen und arbeitest an deiner Reputation.

Foren

Themenrelevante Foren bieten je nach Branche eine große Auswahl potenzieller Traffic-Quellen. Sie funktionieren ähnlich gut wie große Frageportale, beispielsweise Gutefrage.net oder Wer-weiss-was.de. Du musst das Potenzial nur nutzen.

Prüfe für die wichtigsten deiner Keywords, ob es bereits Foren gibt, die ranken. Wenn du ein Forum findest, spreche offen mit dem Forenbetreiber über die Positionierung deines Unternehmens. Biete ihm im Gegenzug fachlich hochwertigen Input oder bezahle für klar gekennzeichnete Werbung.

Preisvergleichs-Portale

Screenshot: Google

Für Online-Shops kommen auch Preisvergleichs-Portale in Frage. Sie können sich zum Beispiel auf Idealo.de, Billiger.de oder Guenstiger.de platzieren. Auch für diese Portale ist eine Optimierung machbar, in der Regel sind folgende Faktoren wichtig:

Preis

Versandkosten

Lieferzeit

Zahlungsmöglichkeiten

Kundenbewertungen

Shopsiegel

Retourenabwicklung

Weiter möchte ich an dieser Stelle nicht auf die Optimierung eingehen. Wichtig ist mir nur der Hinweis auf Amazon und Ebay. Die beiden Plattformen können hilfreich sein, um Mehrumsätze zu generieren, bringen aber keinen Traffic und gehören insofern nicht in diese Übersicht.

Alternative Traffic-Quellen mit geringer Abhängigkeit von Suchmaschinen

Die zweite Kategorie sinnvoller Kanäle konzentriert sich weitgehend auf von Suchmaschinen unabhängige Quellen. Diese Unterteilung ist aber nicht immer 100-prozentig. Es ist beispielsweise denkbar, dass ein großer E-Mail-Verteiler stark von Google gespeist wird. Für meine Kategorisierung ist deshalb entscheidend, dass die genannten Traffic-Quellen auch ohne Google funktionieren und damit zu einer größeren Diversifizierung führen. Mit ihnen sichern wir uns für den Fall ab, dass Google eines Tages selbst an Relevanz verliert.

E-Mail-Marketing

Der Aufbau eines eigenen Verteilers mit interessierten Nutzern aus der eigenen Zielgruppe ist sinnvoll. Wichtig ist dafür zunächst das Listbuilding. Bei Online-Shops können das E-Mail-Adressen existierender Kunden sein, bei anderen Dienstleistern beispielsweise E-Mail-Adressen für den Erhalt kostenloser Informationen oder die Teilnahme an Gewinnspielen. Vor dem Hintergrund der Kosten-/Nutzen-Betrachtung ist E-Mail-Marketing einer der stärksten Kanäle, obwohl er bereits oft für tot erklärt wurde. Außerdem lassen sich viele der Prozesse automatisieren, sodass der resultierende Aufwand reduziert wird. Wichtig ist nur, alle rechtlichen Fallstricke zu beachten und zur Überprüfung gegebenenfalls einen Rechtsanwalt einzuschalten.

Nutzung fremder Newsletter

Einen eigenen Verteiler aufzubauen ist zeitaufwändig. Schneller ist es, sich der Newsletter anderer Unternehmen zu bedienen. Sie sind zumeist kostenpflichtig, aber sehr gut zum Testen geeignet. Über Google Analytics kann der Erfolg der Verteiler evaluiert werden, um anschließend fundierte Entscheidungen über die weitere Strategie zu treffen.

Bei der Auswahl geeigneter Newsletter solltest du nach themenrelevanten Plattformen deiner Branche suchen. Melde dich für ihren Newsletter an und prüfe, ob sie ihn aktiv vermarkten. Eine aktive Vermarktung spricht für eine aktive Pflege des Newsletters. Passt die Zielgruppe zu deinen Produkten oder Dienstleistungen? Dann informiere dich über die Rahmendaten. Viele Betreiber freuen sich über eine zusätzliche Monetarisierung ihres Newsletters.

Optimierung anderer Suchmaschinen

Google verschafft deutschen Websites im Normalfall die meisten Besucher über Suchmaschinen. Websites in russischer oder chinesischer Sprache profitieren stattdessen von Yandex beziehungsweise Baidu. Beim Betrachten der Traffic-Quellen fallen häufig aber auch eine Vielzahl anderer Suchmaschinen auf.

Screenshot: Google Analytics

In dem oben eingebundenen Beispiel liefert Google etwa 18 Prozent des gesamten Traffics. Es folgen aber einige kleinere Suchmaschinen, die in Summe rund 1,4 Prozent der Besucher brachten und zwei Prozent des Umsatzes ausgemacht haben. Werte wie diese rechtfertigen, über eine zielgerichtete Optimierung der anderen Suchmaschinen nachzudenken. Die Optimierung ist prinzipiell ähnlich, es gibt jedoch ein paar Unterschiede.