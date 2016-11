Sprachgesteuerter Goldesel: Warum Amazon jetzt exklusive Deals über Alexa anbietet

Alexa-Nutzer geben schon jetzt deutlich mehr bei Amazon aus, als der Durchschnittskunde. Jetzt gibt es in den USA sogar exklusive Deals für Nutzer des Sprachassistenten.

Amazon: Alexa-Nutzer bekommen exklusive Angebote

Eine kleine Box, die euch per Zuruf Kochrezepte vorliest, über das Wetter oder über aktuelle Nachrichten informiert und bei Bedarf auch zum Einkaufen genutzt werden kann: So in etwa erklärt Amazon seine Echo-Boxen, auf denen der sprachgesteuerte Assistent Alexa läuft. Während die per Sprachausgabe gelieferten Informationen für viele Alexa-Nutzer ein wichtiges Kaufargument sein dürften, liegt der Vorteil für Amazon selbst woanders. Laut einer US-Studie vom Februar 2016 kaufen Echo-Besitzer dreimal so viele Produkte bei Amazon wie der durchschnittliche Kunde des E-Commerce-Unternehmens.

Das ist im Grunde nicht überraschend, denn wer die einfache Bedienung des Sprachassistenten erstmal in das eigene Leben integriert hat, wird sicherlich auch den gesamten Funktionsumfang nutzen wollen. Und zum Einkaufen wendet sich Alexa nun mal naturbedingt an ihren Hersteller: Amazon. Um die Alexa-Nutzer zu weiteren Einkäufen zu motivieren, gibt es jetzt zumindest in den USA auch preisreduzierte Angebote exklusiv nur für sie.

Echo: Alexa-Nutzer kaufen deutlich häufiger bei Amazon ein, als der Durchschnittskunde. (Foto: t3n)

Amazon: Alexa-Nutzer bekommen exklusive Deals schon vor dem Cyber Monday

Am 21. November 2016 startet Amazon den sogenannten Cyber Monday, an dem das Unternehmen jährlich mit Sonderangeboten wirbt. Alexa-Kunden sollen schon vorher davon profitieren und können so beispielsweise einen rabattierten Fernseher erwerben. Auch smarte Lampen von Phillips sind im Angebot, die sich wiederum von Alexa fernsteuern lassen.

Es ergibt Sinn, dass Amazon eigene Angebote für die sowieso kauffreudigen Alexa-Nutzer schnürt. Zumal das Konzept für den Konzern auch bei seinen Prime-Mitgliedern aufgeht, die laut Deutscher Bank 60 Prozent aller Amazon-Einkäufe tätigen, obwohl sie nur 20 Prozent der Kundenbasis ausmachen. Für die Konkurrenz ist Alexa allerdings noch ein ganzes Stück bedrohlicher, da Käufer, die sich auf den Assistenten verlassen, effektiv auch gar nicht mehr in Versuchung geraten können, ihre Einkäufe bei einem anderen Portal zu tätigen.

Ebenfalls interessant: Amazon Echo – So nutzen Bild, Tagesschau und N-TV den smarten Lautsprecher.