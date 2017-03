Der AWS-Ausfall und warum unseren Abhängigkeit von den großen Cloud-Anbietern ein Problem ist

Eine Störung bei Amazons AWS-Cloud hat mehrere bekannte Dienste stundenlang unerreichbar gemacht. Der Vorfall zeigt uns, warum es problematisch ist, wenn wenige große Anbieter den Markt beherrschen.

Schöne neue Cloud-Welt: Ein Anbieter kämpft mit Problemen und wir alle merken es

Die Cloud hat vor allem einen großen Vorteil: Sie ist extrem flexibel. Rechenkapazität steht genau dann zur Verfügung, wenn sie benötigt wird. Sinkt die Auslastung, sinken auch die Infrastrukturausgaben für Unternehmen. Hohe Fixkosten, die beim Betrieb eigener Rechenzentren anfallen, können so vermieden werden. Kein Wunder also, dass von Netflix über Snapchat bis Apple viele große Firmen mittlerweile auf Cloud-Angebote wie AWS oder die Google-Cloud setzen. Diese Konzentration auf einige wenige Anbieter hat aber auch Nachteile.

Das hat sich erst kürzlich wieder gezeigt, als die Amazon-Cloud mit Störungen zu kämpfen hatte. Dienste wie Slack, Trello, IFTTT und viele andere waren über Stunden kaum oder gar nicht erreichbar. Auch Apples App-Store und iCloud-Angebot sollen betroffen gewesen sein. Das ist für die Betreiber dieser Dienste ärgerlich, aber auch für die jeweiligen Nutzer.

Von der AWS-Cloud hängen heute viele Dienste ab – und das ist ein Problem. (Foto: dennizn / Shutterstock)

Egal, wie gut ein Anbieter gegen Ausfälle abgesichert ist – Fehler passieren nun einmal. Zumal niemand wirklich jedes potenzielle Problem voraussagen kann. So sind Googles Cloud-Rechenzentren zwar gegen Blitzeinschläge geschützt, aber dennoch musste der Konzern vor zwei Jahren einen Datenverlust eingestehen, als am 13. August 2015 gleich viermal ein Blitz in ein belgisches Datenzentrum einschlug.

„It’s the centralization, stupid!“ – Warum eine zu hohe Konzentration auf wenige Anbieter problematisch ist

Problematisch in diesem Zusammenhang sind nicht die Cloud-Dienste an sich, da sie in den allermeisten Fällen durchaus das liefern, was sie ihren Kunden versprechen. Heikel wird es allerdings, wenn viele wichtige Web-Dienste auf denselben Anbieter setzen. Doch genau eine solche Zentralisierung findet vor allem im Bezug auf Amazons AWS und die Google-Cloud statt.

Wie dramatisch es sein kann, wenn viele Unternehmen auf wenige Infrastruktur-Anbieter setzen, zeigte auch der DDoS-Angriff auf den DNS-Anbieter Dyn im Jahr 2016. Damals waren Twitter, Netflix, Yelp, Github, Pinterest, Etsy, Airbnb, das Playstation-Network und viele weitere bekannte Websites betroffen. Je höher die Konzentration im Infrastrukturbereich wird, desto größer und gefährlicher sind die Auswirkungen für das gesamte Netz.

Was tun?

Etwaige Ausfälle von Cloud-Diensten ließen sich natürlich abfedern, wenn Unternehmen mehrere Dienstleister in Anspruch nähmen. Das hat sich auch schon bei den großen Cloud-Kunden herumgesprochen. So nutzt Netflix selbst zwar AWS, ihre quelloffene Continuous-Delivery-Plattform Spinnaker ist aber längst in der Lage, Software auf mehreren großen Cloud-Diensten gleichzeitig zu verwalten.

Das alles kostet aber natürlich Geld. Und hier sind wir leider auch bei dem Knackpunkt: Für ein Unternehmen ist es letztlich unerheblich, ob ein Ausfall bei dem genutzten Cloud-Anbieter auch Probleme für andere Dienste mit sich bringt. Wenn sich die eigene Verfügbarkeit aufgrund einer sowieso sehr hohen Uptime nur minimal steigern lässt, dürfte die Investition zusätzlicher Summen unwahrscheinlich werden.

Das Nachsehen hat hier der Nutzer, der beim Ausfall seiner üblichen Arbeits-Tools nicht einmal auf Netflix ausweichen kann. Aus Nutzersicht bleibt vorerst wohl nur die Hoffnung, dass der Markt weiterhin hart umkämpft bleibt und sich AWS oder ein anderer Konkurrent nicht zu einem Quasi-Monopolisten entwickelt.

