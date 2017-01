AWS: Amazons Cloud-Dienst bietet IPv6-Support jetzt auch in Europa an

IPv6 zieht weiter bei Amazon AWS ein: Ihr könnt es bei Amazons Cloud-Dienst jetzt auch in einigen EU-Regionen nutzen.

In den letzten Jahren hat Amazon nach und nach IPv6 in seine Webservices integriert. Die bekanntesten Beispiele dafür dürften Cloudfront und S3 sein. Nachdem EC2-Instanzen in Virtual Private Clouds vor kurzem in US-Regionen IPv6 bekommen haben, ist das jetzt auch in 15 anderen Regionen – unter anderem in Europa – der Fall. Dazu kommt Application-Load-Balancer-Support für IPv6 in neun Regionen.

Amazon AWS: Das bringt der IPv6-Support

Bei der Einrichtung einer neuen VPC und bei bestehenden Maschinen lässt sich bei Amazon AWS jetzt auch IPv6 nutzen. (Screenshot: Amazon)

Mit der IPv6-Unterstützung ist es jetzt möglich, Apps zu entwickeln und zu deployen, die über das Protokoll mit anderen Servern, Load-Balancern etc. kommunizieren. Ein weiteres Beispiel-Szenario ist die Nutzung von IPv6 in mobilen Apps, die mit Amazon AWS über diesen Standard kommunizieren.

Neben vielen US-Regionen ist IPv6 ab sofort in Irland, Frankfurt und London verfügbar. Es lässt sich ganz einfach über die AWS-Management-Konsole für neue und bestehende Virtual Private Clouds einrichten.

