Amazons Bewertungssystem ist stark überholungsbedürftig

Amazon hat beim Frühjahrsputz zehntausende Bewertungen gelöscht. Leider behebt das nicht das Grundproblem: Das Bewertungssystem funktioniert gar nicht mehr. Änderungen sind dringend nötig.

Amazon löscht zehntausende sogenannter incentivierter Bewertungen – gemeint sind damit Bewertungen, für die ein Kunde ein kostenloses oder stark vergünstigtes Produkt erhalten hat. Die Diskussionsspalte auf t3n war belebter als die Frankfurter Zeil und die Emotionen kochten hoch: Yeah! Endlich greift Amazon durch und löscht die doofen, gekauften Bewertungen.

Da gibt es nur ein Problem: Die Händler haben nicht grundlos auf diese Bewertungen zurückgegriffen. Das System an sich ist stark überholungsbedürftig, denn die Kunden bewerten kaum noch. Und das schadet Kunden wie Händlern.

Amazon Bewertungen: Die Bewertungslage der Nation

Aus vielen Gesprächen mit Händlern, aber auch aus eigener Erfahrung als Roman-Autor, kristallisiert sich eine Erkenntnis heraus: Die Kunden bewerten nicht mehr. Es gehen zwar Bewertungen ein, sie stehen aber in keinem vernünftigen Verhältnis zu den verkauften Stückzahlen.

Produkte, die keine hoch-emotionalen Reaktionen auslösen, dümpeln wochenlang ohne Rezensionen umher. Aber auch Alltagsprodukte müssen eigentlich irgendwie bewertet werden. Wie sollst du dich sonst für die richtige Handyhülle entscheiden?

Ein Großteil der Bewertungen wird von Vielnutzern, sozusagen immer wieder vom selben Personenkreis getätigt. Otto Normalbürger hat eigentlich keine Lust mehr auf Produktbewertungen. Und das ist der eigentliche Grund dafür, dass incentivierte Bewertungen überhaupt entstanden sind.

Händler brauchen Bewertungen

Die Bewertung an sich ist immer noch sehr entscheidend an der Kaufentscheidung beteiligt. Also sind diese verflixten kleinen Texte für Händler lebenswichtig. Ganz besonders gilt das beim Verkauf über Amazon. Eine einzelne Bewertung mit einem Stern kann schon das komplette Aus für ein Produkt bedeuten, wenn der Verriss gleich zu Beginn des Verkaufs erscheint – Aus, Schluss und vorbei.

Produkte ohne Bewertungen verkaufen sich aber auch nicht, Produkte mit wenigen Bewertungen verkaufen sich schlecht. Das ist schon fast ein Henne-Ei-Problem. Keine Bewertungen, kein Verkauf. Kein Verkauf, keine Bewertungen. Also was tun?

Kunden an Bewertungen zu erinnern, ist dem Händler auf dem Amazon-Marktplatz nicht gestattet und außerhalb fühlen sich viele Kunden durch Bettelmails gestört.

Diese gesamte Situation führt schließlich dazu, dass ein System wie das der incentivierten Bewertungen überhaupt erfolgreich entstehen kann.

Bewertet mehr!

Amazon Bewertungen: Nicht alle Produkte haben soviel Glück wie Amazons Tablet-Serie und können mit tausenden Bewertungen rechnen. (Screenshot: Amazon)

Ein erster Schritt zur Lösung dieses Problems wäre es, wenn wir alle etwas Zeit in die Bewertung der Produkte stecken würden, die wir erwerben. Schließlich profitieren wir selbst von unabhängigen Bewertungen, die Produkte ehrlich einschätzen.

Das entzieht der kommerziellen Bewertungsindustrie schon ein klein wenig die Lebensgrundlage. Aber dieser simple Aufruf wird noch lange nicht ausreichen, um ein überholungsbedürftiges System wieder vernünftig in Gang zu setzen.

Amazon Bewertungen: Das System muss überarbeitet werden

Dazu muss Amazon an den Zahnrädern dieses Systems drehen. Die teuren Bewertungen aus dem Amazon-eigenen Vine-Programm sind kein Ersatz für eine größere Anzahl an Kundenbewertungen.

Anreize für Bewertungen zu schaffen, könnte ein vielversprechender Ansatz sein. Das hat schon beim System der incentivierten Bewertungen für Händler gut funktioniert – Produkte zu rabattieren oder zu verschenken, erzeugt aber nur Gefälligkeitsbewertungen.

Systemseitige Anreize vom Plattform-Anbieter wären aber eine Möglichkeit. Würden Kunden für die Abgabe einer Bewertung zentral vom Plattformbetreiber einen Anreiz erhalten, der Kunden unabhängig vom Händler, Produkt und vom Inhalt der Bewertung gewährt wird, ist eine ehrliche Bewertung noch am ehesten möglich. Vermutlich reicht es schon, wenn der Anreiz über einen begrenzten Zeitraum geschaffen wird, um die ersten Bewertungen anzustoßen.

Eine Möglichkeit wären Bonuspunkte, die in Amazon-Gutscheine umgetauscht werden können und/oder ein Gamificationansatz. Mit so einem Mechanismus könnten Marktplätze die Bewertungsfrequenz wieder steigern.

Das wäre ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.