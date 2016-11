Amazon und der Krieg der Sterne: Schluss mit Bewertungen gegen „Anreiz“

Gratis Produkte bekommen und anschließend überschwänglich und vielleicht auch ein wenig voreingenommen Bewertungen abgeben? Das ist jetzt bei Amazon verboten – zumindest teilweise.

Amazon gab heute bekannt, dass ab sofort alle Bewertungen, die auf Anreizen basieren, verboten werden.

Während in der USA schon im Oktober Schluss damit war, wird heute in Deutschland den Kunden über die Seller Central die Anweisung gegeben, künftig fair zu bewerten. Der Verkäufer darf die Meinung des Käufers nicht direkt oder indirekt beeinflussen: Unter anderem darf bei kostenlos zur Verfügung gestellten Produkten keine Bewertung mehr im Gegenzug erfolgen. In Deutschland hatte diese Handhabung oftmals den Anschein erweckt, dass viele 5-Sterne-Rezensionen gekauft seien.

Regelung gilt nicht für Amazons Vine-Programm

Unklar ist bisher noch, wie die Strafen bei Zuwiderhandlungen aussehen werden. Möglich wäre eine dauerhafte Sperrung der Nutzerkonten oder auch ein Verbot, weitere Rezensionen zu schreiben. Wie sich das in Zukunft auf Händler auswirken wird, ist ebenfalls noch nicht abzusehen, denn gerade bei Verkäufern aus China stand diese Verkaufstaktik hoch im Kurs.

Die Regelung gilt jedoch nicht für das Vine-Programm, welches von Amazon selbst betrieben wird. Das Programm besteht aus „den vertrauenswürdigsten Amazon-Produkttestern“, die sich als Mitglied bewerben können und daraufhin kostenlos Produkte zum Test zur Verfügung gestellt bekommen. Auch Bücher, die kostenlos bereitgestellt werden, dürfen anschließend noch bewertet werden.

Ebenfalls interessant: Black Friday 2016 in Deutschland: Apple ist jetzt auch wieder dabei und Amazon Echo im Test: Alexa, erzähle bitte keine Witze.

via www.mobiflip.de