Amazon schaut gen Osten und hat China im Visier

China sieht in der digitalen Erschließung neuer Absatzwege großes Potenzial für Wirtschaftswachstum. Wie Versandriese Amazon sich das zu Nutze machen will.

29. September 2016. „Lieber Schlaglöcher statt Funklöcher,“ dieser einfach zu merkende Slogan ist seit über einem Jahr das Erkennungszeichen der europäischen Speerspitze der Digitalisierung. Kein geringerer als Digitalkommissar Günther Oettinger sorgt so auf Möbelhändler-, Industrie- und Mittelstandsveranstaltungen für den ein oder anderen Lacher. Weniger zum Lachen zumute ist es einem erst, wenn man feststellt: Mit dem Warten auf durchgängigen LTE-Empfang in Hohenlohe, Meckpomm oder dem Bayerischen Wald wird die deutsche Wirtschaft den Digitalisierungskrieg nicht gewinnen. Vermutlich nicht mal eine Digitalisierungsschlacht.

Während wir in Europa noch stillschweigend akzeptieren, dass sich die Politik nur sehr mühsam um die Digitalisierung und damit der Beibehaltung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit kümmert, zeigt sich in anderen Teilen der Welt ein ganz anderes Bild. China schwingt sich dazu auf, den globalen Handel mit chinesischen Waren zu überfluten. Auch vor B2B-Sortimenten machen sie keinen Halt. Aber der Reihe nach.

Chinas Gründergeneration braucht keine extra Einladung

Ich hatte dieses Jahr im Juli das Glück, ein paar Tage in Hong Kong und Shanghai verbringen zu können. Während meiner Zeit dort konnte ich mir einen sehr guten Eindruck vom chinesischen Startup-Spirit machen. China ist der Welt als Metapher für die schnelle Umsetzung von Projekten bekannt. Doch nicht nur im Bauwesen, auch im Digital Business ist China mittlerweile eine Macht. Das Vorgehen ist dabei extrem pragmatisch und wird von Sophia Xu, Oxford-Absolventin und CMO beim Shanghaier Startup FreshFresh so ausgedrückt:

Eine Industrie auswählen, die Digitalisierungspotenzial aufweist Ein Team zusammenstellen, das erfahren genug und bereit ist, das Projekt „abzuliefern“ Sehr hart arbeiten, flexibel sein und schnell dazulernen

Was sehr trivial und oberflächlich klingt, meinen Chinas Gründer jedoch genau so. Während in Europa viele Industrien über die Jahre jedoch sehr gute „Schutzmechanismen“ aufgebaut haben, sind sie in China um einiges anfälliger. In Superstädten wie Shanghai, Hongkong oder Peking schnell Teams mit Business- und IT-Erfahrung aufzubauen, ist dank relativ laxem Umgang mit Kündigungsfristen in China ebenfalls kaum ein Problem. Hart zu arbeiten, um etwas zu erreichen, ist in der chinesischen Kultur ebenfalls unabdinglich.

Viele der chinesischen Gründer haben bereits in einer Menge anderer, westlicher Märkte studiert und gearbeitet. Mit ihren Erfahrungen aus amerikanischen oder europäischen Universitäten und Unternehmen gehen sie zurück nach China und schöpfen aus dem großen Pool an Arbeitskräften und Kapital. Die oft anzutreffende Annahme, dass hinter den aufstrebenden, chinesischen Digitalunternehmen ungebildete, schlecht Englisch sprechende, zwielichtige Produktkopierer stehen, ist somit nicht nur falsch, sie ist schlichtweg dumm.