Amazon wirft einen Dash-Button für Schokolade auf den Markt

Amazon hat einen neuen Dash-Button kreiert - mit Überraschungseffekt. Das Konzept: Ein Überraschungspaket an Schoki nachbestellen - so oft ihr wollt (und das Taschengeld reicht).

Artikel des täglichen Bedarfs sind ein Bestellgarant. Das hat Amazon gut erkannt und daraus geschlussfolgert, dass es sinnvoll sei, dafür zu sorgen, dass die Menschheit bei Amazon nachbestellt. Der Dash-Button war geboren.

Nun hat Amazon das Konzept um einen Überraschungsfaktor erweitert. Das Ergebnis: Amazon Prime Surprise Sweets zum Nachbestellen von Schokolade.

Luxus-Schoki für 18 US-Dollar

Jetzt gibt es auch einen Dash-Button für Schokolade. (Bild: Amazon)

Jede Box kostet 18 US-Dollar und ist gefüllt mit Naschereien und von Hand hergestellten Pralinen von überall aus den USA. Lieferanten sind unter anderem Brandini, Toffee, Brigadeiro, Frans, Chocolate Twist und Whoopies. Was genau jede Box enthält ist – der Titel verrät es bereits – eine Überraschung. Leider ist die Überraschungsbox derzeit nur in USA erhältlich. Natürlich könnt ihr versuchen, eure Naschereien als Anbieter in der Box zu platzieren. Eine E-Mail an primesurprise@amazon.com genügt. Aber auch hier ist Voraussetzung, dass ihr in den USA produziert.

Jeder Schokoholic, der Prime Surprise Sweets nutzen will, muss

Amazon Prime-Kunde sein

den Dash-Button Prime Surprise Sweets bestellen

den Dash-Button drücken, um Nachschub zu bestellen

zwei Tage warten, bis die Box geliefert wird – das ist für Amazon eine relativ lange Lieferzeit

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen kritisiert die Ur-Form des Dash-Buttons heftig. Intransparenz der Preise, die Datensammelwut und die Tatsache, dass der Service nur Prime-Kunden zur Verfügung steht, sorgen für Unmut.

Trotzt aller Kritik lässt sich Amazon nicht beirren und hat erst vor ein paar Tagen den Dash-Button auch virtuell aufs Smartphone gebracht.

