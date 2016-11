Merhaba, Türkiye: Amazon.de spricht jetzt türkisch und liefert kostenfrei in die Türkei

Amazon.de hat heute seinen überarbeiteten Onlineshop für türkische Kunden vorgestellt: Wesentliche Teile der Website sind jetzt auf türkisch verfügbar, auch der Kundenservice.

Türkische Kunden können jetzt bei Amazon auch auf türkisch einkaufen. Der US-Konzern hat den deutschen Onlineshop gründlich überarbeitet und bietet jetzt, neben übersetzten Produktnamen und Kundenservice in türkischer Sprache, auch einen kostenlosen Versand in die Türkei. Da der US-Konzern nicht mit einem eigenen Onlineshop in der Türkei vertreten ist, versucht Amazon so von Deutschland aus stärker auf dem türkischen Markt Fuß zu fassen.

Amazon.de jetzt auch auf türkisch

Nicht nur die Website und die Navigation des deutschen Amazon-Onlineshops sind jetzt auf türkisch verfügbar, sondern auch Millionen von Produktnamen sollen übersetzt worden sein. Die Produktbeschreibungen sind allerdings nach wie vor auf deutsch.

Türkische Kategorie-Ansicht. (Screenshot: Amazon.de)

Sämtliche Versandinformationen, die am häufigsten verwendeten Hilfeseiten, das Kundenkonto sowie die Bestell- und Versandbestätigungen sind auf türkisch verfasst. Zusätzlich steht türkischen Kunden ein türkischsprachiger Kundenservice per Mail oder Telefon zur Verfügung.

Detailansicht in türkischer Sprache. (Screenshot: Amazon.de)

Die auf türkisch verfügbaren Bereiche von Amazon.de sollen in Zukunft noch Schritt für Schritt erweitert werden.

Kostenfreier Versand in die Türkei

Bei der reinen Unterstützung der türkischen Sprache bleibt es aber nicht, der Versand in die Türkei wird ab sofort auch kostenfrei angeboten: Dazu müssen Kunden einen Mindestbestellwert von 49 Euro beachten. Erst ab diesem Betrag liefert Amazon.de kostenfrei in die Türkei.

Eine Chance für deutsche Onlinehändler

Für deutsche Onlinehändler ergibt sich so die Chance, die eigenen Produkte besser in die Türkei zu verkaufen. Die von Amazon vorgenommenen Übersetzungen reichen allerdings nicht dazu aus, um auf eine Umsatzsteigerung zu hoffen. Händler sollten im Minimum die Produktbeschreibungen ebenfalls auf türkisch hinterlegen – und wie Amazon für einen türkischen Kundenservice sorgen.

