Diese kleinen Amazon-Drohnen könnten bald deine Assistenten sein

Drohnen als Paket-Lieferanten – das scheint Amazon nicht genug zu sein. Einem neuen Patent zufolge will der E-Commerce-Riese Mini-Drohnen als smarte Assistenten herumfliegen lassen.

Mini-Drohnen als sprachgesteuerte Assistenten

Mit einer Flotte an selbstentwickelten Lieferdrohnen will E-Commerce-Riese Amazon schon bald seine Pakete ausliefern lassen. Das ist aber offenbar nur ein Teil dessen, was der Online-Händler mit Drohnen vorhat. Einem neuen Patent zufolge will Amazon Nutzern Mini-Drohnen als sprachgesteuerte Assistenten zur Seite stellen. Eine mögliche Anwendung sieht Amazon in der Unterstützung von Streifenpolizisten, etwa bei einer Verkehrskontrolle.

Kleine Helfer: Ein Polizist kontrolliert mit Drohnen-Unterstützung Fahrzeugpapiere. (Bild: Amazon/USPTO)

In diesem Fall könnte der Polizist die Papiere des Fahrers kontrollieren, während die Drohne selbstständig das Autokennzeichen aufnimmt und mit zentralen Servern abgleicht. Sie würde dann Alarm schlagen, wenn das Fahrzeug oder dessen Halter gesucht würden. Möglich wäre es dann auch, dass die Mini-Drohne, mit einem GPS-Modul ausgerüstet, die Verfolgung von Verdächtigen übernimmt. Die smarten Assistenten könnten auf dem bei US-Polizisten auf dem Schulter-Halfter angebrachten Funkgerät Platz finden.

Mini-Drohnen suchen geparkte Autos

Amazon will die Mini-Drohnen aber auch für zivile Zwecke zur Verfügung stellen. Die geflügelten Assistenten könnten sich etwa auf die Suche machen, wenn ein Nutzer vergessen hat, wo er sein Auto geparkt hat. Amazon kann sich auch noch größere und mit mehr Funktionen ausgestattete Assistenz-Drohnen vorstellen.

Die Drohnen sind laut dem Patent mit einer Kamera und einem Mikrofon ausgestattet, sie reagieren auf Sprachbefehle und können zudem per App gesteuert werden. Die Verarbeitung der Befehle erfolgt – wie bei dem Assistenzsystem Alexa – über zentrale Server. Wann die ersten Mini-Drohnen als smarte Assistenten von Nutzern oder Ordnungshütern durch die Luft fliegen, ist noch nicht klar. Amazon hat sich zu konkreten Plänen noch nicht geäußert.

