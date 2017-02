Amazon Echo ab sofort ohne Wartezeit erhältlich

Das Warten hat ein Ende: Die mit dem smarten Assistenten Alexa versehenen Boxen Amazon Echo und Echo Dot sind ab sofort ohne Wartezeit bei Amazon erhältlich.

Amazon Echo in Deutschland ohne Wartezeit erhältlich

In den USA wird Amazon Echo schon seit zwei Jahren verkauft und ist dort ein Hit. Im Oktober letzten Jahres hat Amazon seine beiden Boxen – Echo und Echo Dot – mit Sprachsteuerung und Assistenzfunktion sowie zahlreichen Skills für den deutschen Markt angekündigt. Die Produkte konnten bislang aber nur per Einladung erstanden werden. Damit ist jetzt Schluss: Amazon beendet die Testphase – jeder kann die Echo-Boxen nun ohne Einladung käuflich erwerben.

Amazon Echo ist ab sofort ohne Wartezeiten erhältlich. (Bild: Amazon)

Wer Echo nicht kennt: Bei Amazon Echo handelt es sich um einen zylinderförmigen Lautsprecher mit eingebauten Mikrofonen. Im Innern befinden sich nach unten gerichtete Treiber-Einheiten – ein Tief-, ein Hoch- und ein Mitteltöner. Da die Lautsprecher nach dem Bassreflex-Verfahren funktionieren, liefern sie trotz des recht kleinen Volumens relativ gute Bässe. Die Mikrofone lassen sich bei Bedarf per Knopf auf der Oberseite deaktivieren.

Die miniaturisierte Variante des Echo, der Echo Dot, ist etwa so groß wie ein Eishockeypuck. Da er nur einen schwachen Lautsprecher besitzt, lässt er sich an die heimische Stereoanlage anschließen.

Amazon Echo Dot. (Foto: t3n)

Die Steuerung wird überwiegend per Sprache durchgeführt, sodass ihr beispielsweise Musik von Amazon Prime Music, Music Unlimited oder Spotify per Spracheingabe starten könnt. Ihr müsst den digitalen Assistenten Alexa, dafür einfach per Hotword „Alexa“ aktivieren und „Alexa, spiel Jazzmusik" oder „Spiel Musik von John Coltrane“ sagen. Andere Startwörter wie Amazon, Echo und – Trekkies freut euch – „Computer“ sind auch möglich.

(Foto: Amazon Echo, t3n) 1 von 12 Zur Galerie

Mit Alexa könnt ihr noch viele weitere Dinge steuern und regeln – von der Kalenderverwaltung, über die Erstellung von Einkaufslisten, bis hin zur Steuerung der Heimvernetzung. Da Alexa als offene Plattform konzipiert ist, können Drittanbieter mithilfe von sogenannten Skills weitere Funktionen und Dienste integrieren. So lassen sich Informationen von zahlreichen Newsportalen per Alexa abrufen. Zudem hat die Deutsche Bahn ihre Fahrpläne eingebunden. Ferner sind unter vielen weiteren Skills Mytaxi, Chefkoch und BMW (mit Connect) an Bord. Das Angebot an Skills wird steig erweitert und wächst auch in Deutschland kontinuierlich. Amazon Echo kostet bei Amazon 179,90 Euro (Affiliate-Link), die kleine Version gibt es schon für 59,90 Euro (Affiliate-Link).

Das Banner, dass Amazon Echo nur auf Einladung erhältlich ist, wurde entfernt. (Screenshot: Amazon)

Amazon Echo ist nur der Anfang – Alexa landet in vielen Geräten, die Konkurrenz hinkt hinterher

Amazons Echo und Echo Dot sind nur der Anfang der Alexa-betriebenen Produkte – im Zuge der CES 2017 hatten schon zahlreiche Unternehmen weitere Geräte mit dem digitalen Assistenten vorgestellt. Sie reichen von Huaweis Vorzeige-Flaggschiff Mate 9 (Test), über Fernsehgeräte, Kühlschränke bis hin zu Autos von Volkswagen und Ford.

Alexa liest euch in Ford-Fahrzeugen bald Audible-Hörbücher vor. (Bild: Ford)

Die Marktforscher von Gartner sehen in sprachgesteuerten Geräten einen riesigen Wachtumsmarkt, während der Smartphone-Markt stagniert. Nicht nur Amazon bedient dieses Marktsegment mit seinem smarten Assistenten Alexa, auch Google mit Google Home, in den der Google Assistant integriert ist, sowie Microsofts Cortana und Apples Siri wollen hier mitmischen. Amazon scheint mit seiner ambitionierten Strategie die Konkurrenz aber allmählich abzuhängen.

